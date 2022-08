En la Municipalidad de Caucete crearon hace un año un nuevo espacio destinado a la contención y capacitación de las mujeres del departamento. Lo que buscan es que puedan iniciarse en el mundo del emprendedurismo o formar cooperativas de trabajo y, hasta el momento, lo vienen logrando de forma exitosa. Esto es porque en lo que va del año ya se formaron cinco de estas asociaciones que les brindan una salida laboral a mujeres.

Se trata del Espacio de Desarrollo Integral para Mujeres y Diversidades, por el cual ya pasaron entre 400 y 500 personas que aprendieron diversos conocimientos en el 2021. Entre ellos, diseño de indumentaria, moda infantil, chocolatería, tejido y panadería y pastelería. Mientras que, en este 2022 dictaron varios de los talleres mencionados y, además, sumaron blanquería, confección de indumentaria deportiva para niños, tejido, entre otros.

Todas estas mujeres se formaron en el 2021. Foto: gentileza.

“Lo que se busca es capacitar a mujeres y al colectivo LGBTIQ+ en oficios tradicionales y no tradicionales, para que puedan tener una salida laboral autónoma a través del emprendedurismo, ya sea de forma individual o colectiva”, explicó a DIARIO HUARPE la directora de Mujeres, Derechos Humanos y Diversidades, Melisa Vargas.

Ese objetivo que tienen lo están cumpliendo debido a que en lo que va de este 2022 ya se formaron cinco cooperativas conformadas sólo por mujeres capacitadas en el espacio. Las mismas tienen entre tres y diez integrantes. Tres de ellas se dedican a la indumentaria: una hace blanquería y, las otras dos, prendas para niños. Mientras que, la cuarta se dedica a la vitrofusión y la quinta hace varias actividades como los productos de cosmética natural, elaboración de dulces y conservas, y el tejido.

Buscan que las mujeres puedan tener una salida laboral a través del emprendedurismo. Foto: gentileza.

En ferias, comercios y demás lugares, se encargan de vender sus productos y, a la vez, de mostrar sus procesos de elaboración. “Se busca que puedan tener una salida laboral autónoma”, explicó Vargas.

En cuanto a las mujeres que más participan de estos cursos, son mayores de 40 años que optan por esos talleres, ya que a esa edad es más complejo acceder al mercado laboral. Muchas de las que van son empleadas con trabajo informal o, directamente, sin trabajo.

El espacio está en una casa que alquila el municipio. Foto: gentileza.

Lo que se viene

Lo que buscan en los meses que quedan de este año es impulsar talleres en oficios no tradicionales como la construcción, electricidad, armado de adoquines, carpintería, entre otros. No obstante, aún no hay fecha de comienzo porque desde el municipio pidieron financiamiento externo.

“Nos parece necesario porque queremos que las mujeres del departamento puedan sumarse a la obra pública”, dijo Vargas.

Un espacio de contención

Las capacitaciones se dictan en una casa que alquiló y refaccionó el municipio. En la misma hay un lugar de lactancia para que las mamás que van con sus bebés puedan estar tranquilas. También, hay un espacio de cuidado en el que hay personal adulto que se encarga del cuidado de los hijos de las mujeres que van con ellos a los cursos.