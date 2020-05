Capital: este viernes desinfectarán calles y venderán garrafas a precios justos

En el marco del plan de contingencia por el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, la Municipalidad de la Capital informó que este viernes se desinfectarán 7 barrios del sureste del departamento y venderán garrafas a precios justos en el club Colón.

La desinfección

Según el detalle aportado por la municipalidad la desinfección se realizará en las siguientes áreas:

• Cuadrante desde 25 de Mayo a 9 de Julio y de Rawson a Aristóbulo del Valle.

• Villa El Pinos.

• Barrio Walter Melcher.

• Barrio 7 de Septiembre.

• Barrio Santa Cecilia.

• Barrio 15 de Mayo.

• Barrio Natania III.

Como se viene haciendo se rociarán calles y veredas con una solución clorada. Todo el operativo estará acompañado por móviles de la Policía Comunal de Capital.

Venta de garrafas

El camión se instalará desde las 9 en el Club Colón Juniors.

La garrafa de 10 kg cuesta $355 y la de 15 kg, $530.

La policía municipal acompañará este operativo y ordenará a las personas que reciban esta garrafa, conforme a la entrega de 180 números que es el tope de garrafas disponibles por viaje.

Los beneficiarios deberán respetar las medidas de distanciamiento social, uso de tapabocas y demás medidas de higiene y seguridad.

La personas no pueden ir acompañada de familiares o niños al lugar y la persona que no tenga barbijo o tapa boca no podrá hacer la cola ni comprar la garrafa, por ende no se le entregará el número de espera.