Capital hará borrón y cuenta nueva con las obleas para estacionar en el centro

La medida está dentro del plan de ordenamiento del tránsito en la ciudad y en la Capital apuestan a que marque un antes y un después. La gestión del intendente Emilio Baistrocchi dará de baja la totalidad de las obleas para estacionar en forma gratuita, revisará caso por caso y las que no sean justificadas, no se volverán a otorgar. Insólitamente hay casi la misma cantidad de permisos que de boxes y algunos casos realmente sorprendentes que no se renovarán. En el plan de hacer borrón y cuenta nueva, el municipio reglamentará las distintas categorías y abrirá un reempadronamiento entre febrero y marzo.

Si bien el trabajo recién comienza, ya hay algunas acciones concretas. Por un lado, ya se hizo la depuración de las obleas para carga y descarga y taxis y desde la semana pasada se pueden tramitar las que corresponden a este año. Por el otro, las de unidades oficiales municipales y provinciales fueron dejadas sin efecto en diciembre y junto a las de transporte escolar, personas con discapacidad, turista y prensa, que seguirán vigentes unos días más, serán parte de la reglamentación que está elaborando la administración de Baistrocchi para definir claramente en qué casos corresponde y en cuáles no.

Uno de los principales problemas que se encontró la nueva gestión municipal es que hay un número desmedido de permisos y que eso hace todo más difícil para ordenar el tránsito, ya que regularmente quedan bastante menos lugares para los automovilistas que pagan por estacionar. Los boxes habilitados en la ciudad ascienden a 3.500 y según los cálculos que hacen en el municipio (no pueden contar con una cifra exacta, porque nunca hubo un registro integral), los permisos para estacionar son cerca de 3.000. Significa que si todos los beneficiarios fueran al mismo tiempo al centro, quedaría nada más que el 15% del sistema libre para la gente común.

Para peor, revelaron en el municipio, hay casos que verdaderamente son injustificados y la orden del intendente es ponerles punto final por la necesidad de reorganizar la circulación en las calles y por respeto a los cientos de miles de usuarios que sí pagan. Entre otros, detectaron familiares de gente influyente que tiene permisos para sus autos particulares sin ningún fundamento, personal del Centro Cívico en las mismas condiciones y exfuncionarios que a lo largo de los años se quedaron con la habilitación y la siguen usando.

Un tema a revisar especialmente es el de las personas con discapacidad. El espíritu de la ordenanza que habilita los permisos para estacionar es que sean para los que tienen problemas motores o movilidad reducida y no pueden llegar caminando. Sin embargo, contaron las fuentes, hay muchos que no tienen ningún impedimento para desplazarse y lo mismo consiguieron la oblea. Esto, a raíz de que en gestiones anteriores no siempre había un análisis a conciencia y bastaba con presentar el carnet concedido por el área de Discapacidad de la provincia.

Mientras avanzan con la reglamentación, en la administración Baistrocchi adelantaron algunas directrices a seguir. En el caso de los discapacitados se les dará prioridad a los que tienen movilidad reducida, no habrá permisos de estacionamiento para autos o camionetas particulares de funcionarios municipales y provinciales y se limitará al máximo el número para vehículos oficiales, medios de comunicación y transporte escolar.

En Capital hablan de otro punto que hace de las obleas un agujero negro. Si bien cada una tiene el número de patente de la movilidad, detectaron personas que se las prestan a amigos y familiares y los inspectores no siempre las detectan a simple vista. Conclusión: hay beneficiarios truchos que nunca pagan por estacionar.

Para que no sigan proliferando los abusos y casos injustificados, Baistrocchi reestructuró el circuito que habrá que seguir para tramitar un permiso. Antes los entregaban la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio y el ECO y ahora, todo se centralizará en la última repartición.

La vigencia de las obleas para discapacitados, prensa, turista y transporte escolar se prorrogó hasta el 1 de febrero y entre ese mes y el que sigue, se abrirá una instancia de inscripción para las habilitaciones 2020. El particular o la institución interesada deberá presentar una nota que se convertirá en un expediente, el ECO y un cuerpo de colaboradores del jefe comunal harán un estudio profundo de las solicitudes y las que sean aprobadas, obtendrán la oblea.

En el caso de los discapacitados, la comisión evaluadora será más amplia. Por la especificidad que puede merecer cada caso, en Capital adelantaron que participará personal de la Subdirección de Discapacidad.

Cifra

20

Pesos es el mínimo que hay que pagar por hora para estacionar en el centro de la ciudad.

Dato

Aunque aún no está definido, las obleas con las que cuentan los hoteles para los turistas tendrían una vigencia de 48 horas.