Capitanich fue electo gobernador de Chaco con amplia diferencia sobre sus opositores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato del Frente Chaqueño, Jorge Capitanich, fue electo gobernador al obtener el voto del 48,98 por ciento del electorado de la provincia y así obtuvo una amplia diferencia sobre Carim Peche, el aspirante de Chaco Somos Todos, quien consiguió el 31,55 por ciento de adhesiones. Esto es consecuencia de 2.860 (91,93%) de las 3.111 mesas escrutadas y el voto de 609.553 (64,71%) de los 941.935 electores convocados para renovar autoridades provinciales y municipales; otros 9 municipios elegirán autoridades el 10 de noviembre. La sorpresa en la elección provincial chaqueña fue la del Frente Integrador que lidera el ex vicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff, que se constituyó en la tercera fuerza política con más del 13,98 por ciento de los votos y obtener 2 de las 16 bancas que se renovaron. Las dos coaliciones mayoritarias que lideran Capitanich y Peche fueron afectados por la irrupción de Bacileff Ivanoff que con el Frente Integrador, que se convirtió en la tercera fuerza política y obtuvo dos bancas. Capitanich se declaró ganador de la elección por la gobernación de Chaco poco antes de las 22 cuando llegaba al 47,77 % de los votos y se computaban más del 68 % de las 3.111 mesas receptoras de sufragios que consideró "absolutamente irreversible esa tendencia" y reemplazará a Domingo Peppo. Luego destacó la continuidad de un mismo proyecto político en la gobernación de la provincia, por haber sido electo gobernador por tercera vez y que Analía Rach Quiroga se convirtiera en la primera mujer electa vicegobernadora. "Es la primera vez que en democracia un mismo espacio político es elegido para gobernar esta provincia y esto constituye para mí un gran desafío", dijo el actual intendente de Resistencia y acotó que "es necesario lograr consensos en los objetivos que nosotros planteamos unidad en la diversidad". En su última aparición pública de la noche el candidato a gobernador Chaco Somos Todos, Carim Peche, admitió que el oficialismo se encaminaba hacia la victoria en estas elecciones pero no reconoció su derrota. Capitanich es el décimo gobernador que se eligió desde 1983 y solo en el período de 1987 a 1991 gobernó el partido provincial Acción Chaqueña y en las otras elecciones ganaron el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical hasta que desde 1999 formaron coaliciones para presentarse a los comicios. En las elecciones municipales de 60 municipios también ganó el Frente Chaqueño quedándose con la mayoría de la conducción de las comunas aunque perdiendo dos, Puerto Tirol que gobernaba desde 1983, y Pampa del Infierno que controlaba desde hace más de 20 años. En tanto, Chaco Somos Todos perdió también dos comunas emblemáticas como Barranqueras y General Pinedo, ambas gobernadas por intendentes pertenecientes a la Unión Cívica Radical, y en la que la última de las mencionadas tenía su domicilio el ex gobernador y actual senador nacional, Ángel Rozas. En la Legislatura, el oficialista interbloque Frente Chaqueño tendrá una bancada de 17 legisladores con partidos aliados al peronismo al renovar 8 de las 9 bancas que puso en disputa, Chaco Somos Todos obtuvo 6 escaños y perdió una, mientras que el Frente Integrador logró dos diputaciones y una banca corresponde al Partido Obrero.