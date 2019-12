Capitanich jura el 9 ante la Legislatura y el 10 asume la gobernación chaqueña

El gobernador Jorge Milton Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga jurarán el lunes 9 en una sesión especial de Legislatura y el martes 10 asumirá la gobernación chaqueña en un acto que a las 19 se realizará en el “Parque de la Democracia” de la capital chaqueña.



Según informó un dirigente que integra la coalición que asumirá el gobierno en los próximos días, “Capitanich fijó esas fechas para presenciar el martes el juramento del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner” en el Congreso Nacional.



También se dijo que luego de cumplir con esa actividad regresará a Chaco “para recibir al gobernador saliente, Domingo Peppo, los atributos del mando en el inicio del tercer mandato como jefe del Poder Ejecutivo provincial”.



Esta será la primera vez desde 1983 que el gobernador electo no asumirá funciones en el salón de actos de Casa de Gobierno ya que lo hará en un espacio público donde se realizará “Festival de la Democracia” con la actuación de músicos locales.



Desde 1983 hasta 2019 en Chaco se eligieron diez gobernadores: en 1983 Florencio Tenev, en 1987 Danilo Baroni, ambos por el Partido Justicialista. En 1991 Rolando Tauguinas fue electo por el partido provincial Acción Chaqueña, que fue creado por el ex gobernador de facto, José Ruiz Palacios.



En 1995 fue el turno de Ángel Rozas, que en nombre de la Unión Cívica Radical le ganó a Tenev (PJ) en la única segunda vuelta electoral que se realizó hasta ahora y fue reelecto en 1999 por el Frente de Todos, año desde el que los partidos políticos tradicionales se presentaron a los comicios integrando alianzas electorales.



El entonces gobernador Rozas entregó el mando el 10 de diciembre de 2003 a su correligionario y candidato del Frente de Todos, Roy Nikisch, un referente radical al que en 2006 algunos intendentes peronistas propusieron sea candidato por una coalición de ambos partidos, pero el acuerdo no se concretó.



Capitanich intentó ser electo gobernador en 1999 y 2003, pero recién logró ese objetivo en 2007 cuando le ganó la gobernación por poco más de 1.000 votos a Rozas y fue reelecto en 2011, y cumplió el mandato hasta 2015.



Su reemplazante en la gobernación fue Domingo Peppo, quien en 2015 le ganó la elección a la actual diputada nacional Aída Ayala, que fue intendente de Resistencia entre 1999 y 2015, y electa integrante del Congreso Nacional en 2017.



En los comicios del 13 de octubre pasado Capitanich logró ser electo por tercera vez - un intento en el que en el 2007 fracasó Rozas cuando quiso volver a la jefatura de la gobernación provincial – y tendrá esa responsabilidad en condiciones difíciles de la situación económica y social del país.