Cáritas: "Conocemos consecuencias cuando el eje son los acreedores y no la mesa de los argentinos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La organización de la Iglesia católica Cáritas, que se dedica a la ayuda de los más necesitados, le pidió al gobierno de Alberto Fernández"poner a la dignidad humana en el centro de la discusión", ante la inminente negociación por la deuda externa, y advirtió que "conocemos bien las consecuencias para el pueblo cuando el eje son los acreedores y no la mesa de los argentinos".



"El problema no es sólo económico o estadístico: detrás de los números hay rostros e historias de sufrimiento, desamparo, carencias materiales y espirituales. Desde Cáritas Argentina acompañamos esa inquietud y pedimos a las autoridades poner a la dignidad humana en el centro de la discusión, pensando en el bien común, para que la política y la economía se coloquen decididamente al servicio de una vida mejor para todos", señaló el presidente de organización, el obispo de Quilmes, monseñor Carlos Tissera.



"Conocemos bien las consecuencias para nuestro pueblo cuando el eje son los acreedores y no la mesa de los argentinos", se advirtió en un comunicado.



El pronunciamiento de Cáritas se suma al de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que encabeza Jorge Lugones, quien solicitó esta semana que se anteponga la "deuda social" y el crecimiento de la economía antes de "hacer frente a los compromisos de la deuda" externa, y consideró "imprescindible" que se implemente un modelo "basado en la producción y en la economía social".



Los mensajes de los organismos del Episcopado se conocen días después de que el presidente Alberto Fernández le pidiera a los empresarios, sindicalistas y movimientos sociales su apoyo para encarar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Reafirmamos nuestro compromiso y esfuerzo para que se profundicen acciones que se sustenten en la ética y en el diálogo social, anteponiendo el encuentro sectorial, el trabajo argentino, la dignidad de las familias y el crecimiento económico", dijeron desde Cáritas.