Carlos Acuña fustigó "el golpe de Estado" en Bolivia y puso en duda el rechazo del Gobierno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dirigente Carlos Acuña, uno de los triunviros de la CGT, aseguró hoy que se trata de "un golpe de Estado" lo que ocurre en Bolivia y, tras asegurar no haberse sorprendido por la postura expresada por el gobierno nacional, señaló que, incluso, cree que "apoyan lo que está sucediendo" en ese país.



Además, atribuyó a una cuestión económica la situación atravesada por el vecino país y dijo que "lo único que les importa es ver qué negocio hacen con la riqueza que tiene un país como Bolivia".



"La disputa es para ver qué riqueza se llevan de ese país, cuánto negocio hacen los amigos de ellos y las amistades que tienen en el extranjero", aseveró sobre los sectores que en Bolivia que, según su análisis, promovieron la caída de Evo Morales, luego de un informe de la OEA que sugería la convocatoria a un nuevo proceso electoral y el pedido de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas.



En este sentido, el triunviro de la CGT entendió que "está claro que la política que se estaba implementando en Bolivia era a favor de la gente y que a estos gobiernos neoliberales que tenemos no les importa si un pibe llora porque no tiene zapatillas o porque está privado de comer".



"No te quepa la menor duda que es un golpe de Estado; no respetan lo institucional, no respetan nada", aseveró Carlos Acuña en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.



Allí, además, dejó entrever que desde el gobierno encabezado por Mauricio Macri podrían haber celebrado lo ocurrido en Bolivia.



"No me llama la atención que no lo hayan definido como un golpe de Estado; es más, creo que apoyan lo que está sucediendo en Bolivia, y no sé si no festejaron. Si no tienen respeto por las familias argentinas, cómo van a tener respeto por otros países", aseveró el líder cegetista.



Por otro lado, en la entrevista, Acuña destacó como "muy bueno" el encuentro del viernes último en la CGT con el presidente electo Alberto Fernández y sostuvo que, "cuando habla de que los trabajadores van a tener participación en su gobierno, no es por un cargo para la CGT sino que significa el equilibrio en el reparto de la riqueza que genera el trabajo".



En este punto, volvió a cargar contra la gestión de Cambiemos al afirmar que "no saben lo que es tener hambre o levantarse a las 5 para ir a trabajar, o que no te alcance la plata".



En tanto, al señalar que desde el gobierno nacional no definieron como golpe de Estado a la situación desencadenada en Bolivia, Acuña dijo que "no respetan nada, lo institucional ni nada", y afirmó que, "como CGT" aguantaron "las barbaridades de este Gobierno".



"Había que sostenerlo para que no se caiga, para que después no dijeran que los trabajadores fueron los responsables de las políticas que ellos llevaron adelante", afirmó Carlos Acuña, quien remarcó que la central obrera está "en sesión permanente para acompañar el traspaso de gobierno", de cara al 10 de diciembre, cuando asumirá la Presidencia el electo Alberto Fernández.