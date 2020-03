Carlos Biasotti, de Peñarol: "Confío mucho en Dios, sé que esto pasará pronto"

El 15 de agosto de 1974 en la localidad bonaerense de Ciudadela nacía Carlos Edgardo Biasotti, un arquero que aún hoy tiene plena vigencia en el fútbol argentino: viene de convertirse en el más longevo en actividad en su puesto con sus casi 46 años. Hoy desanda su carrera en el Club Sportivo Peñarol y contó en exclusiva para DIARIO HUARPE cómo vive con su familia la cuarentena por el coronavirus.

-¿Te pareció bien que se haya suspendido el fútbol en el momento en que se suspendió?

-Sí, me pareció muy buena decisión, porque estamos ante un problema mundial y si no tomaban rápido una decisión acá en Argentina, tal vez hubiera sido mucho peor. Tenemos que tomar para bien las medidas, los recaudos que nos informan diariamente.

-¿Creés que perjudica mucho desde lo deportivo?

-Nos afecta a toda la gente que va a la cancha, es muy riesgoso, por eso considero que fue una decisión acertada de haber parado el fútbol. Esperemos que esto pase pronto porque la población está muy preocupada. En los noticiero vemos cada vez más gente infectada y contagiada, y la verdad que espero que se termine pronto, yo confío mucho en Dios y sé que esto pasará pronto.

-¿Cómo te entrenás?

-En casa, solo. El Profe nos mandó por whatsapp un cronograma de entrenamientos día a día, así que nos pide que le mandemos fotos y videos para que él mismo tenga pruebas que todos trabajamos. Yo hago todos los días la rutina en el fondo de mi casa, me entreno una hora y cuarto para no ir perdiendo ritmo.

-¿Cómo pasas el tiempo en tu casa?

-Paso el tiempo con mi familia, con mi señora Patricia y aprovecho para jugar con mis hijas Priscila, Evelyn y Ludmila y una sobrina mía que vino de vacaciones y se tuvo que quedar en casa como Jasmín. Jugamos a las cartas, a la generala, distintos juegos o viendo películas o series. En lo personal me sirve el tiempo para hacer cosas en mi casa que las tenía postergadas como arreglar un poco la jardinería como ser el Grateu, también estoy arreglando un sillón y además me estoy haciendo el albañil -risas-, estoy haciendo un contrapiso, en realidad estoy practicando, empecé por un pedacito, aprendo viendo el tutorial por youtube, justo me había quedado algunas bolsas de portland, arena y ripio, así que aprovecho y vamos a ver que sale -otra vez risas-. En la casa siempre hay cosas para hacer y yo como soy una persona muy activa, siempre estoy haciendo algo, no me puedo quedar tanto tiempo sentado.

Mirá como se entrena en su casa Carlos Biasotti