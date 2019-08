Carrió: “Macri ganará en octubre y en primera vuelta”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió le restó importancia a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatoria, dijo que el presidente Mauricio Macri ganará en octubre en primera vuelta indistintamente de los resultados de estas elecciones.

"Tengo la certeza de que en octubre gana la república democrática", subrayó Carrió al considerar que el resultado de "hoy no preocupa". "La fiesta total para toda la Nación va a ser en octubre. Hoy no me preocupa", enfatizó.