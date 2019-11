Caruzzo es una alternativa en Rosario Central para jugar contra River

POR AGENCIA TÉLAM

Matías Caruzzo, defensor de Rosario Central, quien no jugó en la goleada de su equipo por 5 a 2 sobre Godoy Cruz por una decisión táctica, es una de las alternativas con que cuenta el entrenador Diego Cocca para armar el equipo que visitará el domingo a River.



Cocca explicó, después de la goleada ante el "Tomba", que "jugó (el defensor Miguel) Barbieri porque es más fuerte en el juego físico" de chocar contra un jugador como el delantero de Godoy Cruz, Santiago "El Morro" García.



Un allegado a la dirigencia del club del barrio de Arroyito indicó a Télam que "Caruzzo no jugó por una decisión táctica del entrenador, pero está a disposición del técnico y por eso integró el banco de suplentes".



En caso de que Cocca decida incluir a Caruzzo en el equipo titular contra River, una posibilidad es que arme una línea defensiva con tres marcadores centrales (Matías Caruzzo de líbero, y Diego Novaretti y Emanuel Brítez como stoppers) y dos marcadores de punta volantes, que podrían ser Nahuel Molina y Nicolás Colazo.



Por su parte, el volante Leonardo Gil pidió el cambio en el final del partido contra Godoy Cruz por un calambre, pero a priori no sufre una lesión, según informó el jugador después del encuentro.