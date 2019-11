Casación Penal bonaerense falla a favor de Scioli y sus funcionarios y aparta a jueza Garmendia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada con los doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, decidió esta tarde fallar a favor del ex gobernador Daniel Scioli y varios de sus funcionarios en una causa donde habían pedido el apartamiento de la jueza María Inés Garmendia.



La jueza Garmendia es la titular del Juzgado de Garantías número 5 departamental, que investigaba a Scioli y otros ex funcionarios, entre ellos Alberto Pérez y Walter Carbone.



“Hacer lugar a las recusaciones articuladas contra la señora jueza titular del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Plata, doctora María Inés Garmendia, sin costas”, escribieron los camaristas, en el fallo al que accedió Télam.



“Este temor fundado o sospecha legítima de parcialidad es justamente el que se verifica en el caso sometido a tratamiento, toda vez que se presentan en el `sub lite` elementos suficientes para temer que la señora Jueza Garmendia ha abandonado su rol de tercero imparcial”, se asegura en la resolución judicial