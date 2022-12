Casi deja la Selección: revelaron íntima información de Ángel Di María

Cuando sólo restan días para una nueva final, Ángel Di María quedó en la mira en estas horas. El delantero de la Selección Argentina se viralizó luego de unas palabras que salieron desde su entorno. Teniendo en cuenta la cantidad de lesiones que ha tenido, varias personas indicaron cómo golpeó anímicamente eso al "Fideo". Sin dudas, no la pasó nada bien por momentos.

Uno de los primeros entrenadores que tuvo Di María, Leonardo Astrada, dijo: "Muchas veces no termino de entender cuando el hincha argentino lo reprochaba porque por ahí tenía la desgracia de lesionarse antes de una final y no llegaba a conquistar lo deseado. Tuvo un crecimiento en lo mental. Se sobrecargaba de exigencias al momento de una definición y se lesionaba. El psicólogo lo ayudó para su crecimiento personal y fue muy bueno que pudiera reconocer ese tipo de cosas porque a muchos jóvenes que les pasa algo similar y no saben cómo salir del mal momento, les puede servir mucho".

Luego, Matías Sánchez, compañero de Ángel en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007, le indicó a Infobae: "No sé si las lesiones fueron algo mental, pero lo que rescato es que siempre se repuso. Pudo dar vuelta la página y cerrar muchas bocas que lo criticaban. Porque todo lo que se comentaba de Fideo en la prensa, influye. Se critica sin saber y detrás del jugador hay una persona. Cosifican al jugador, cuando en realidad es un trabajador como cualquiera que se desempeña en una oficina, manejando un taxi o lo que sea".

Gran fortaleza de Ángel Di María

"No sé si es mala suerte, porque las lesiones son parte del trabajo de los jugadores. Te podés lesionar en cualquier momento. Duelen las críticas cuando los que opinan no saben. Muchas veces dijeron que se cagaba, que esto y que lo otro, pero ni ahí. Él es el primero que quiere jugar y ganar, siempre. A lo que sea. Si jugamos a las cartas, si jugamos a la Play Station. Una vez revoleó un joystick porque perdió y nosotros nos matábamos de risa. Pero él es así", aportó también Alexis Amarillo, defensor cercano a Di María.

La esposa de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, le aportó a la prensa: "Es feo escuchar que hablan mal de él. Hay periodistas que no entienden que lastiman a otra persona. Por eso Jor (Jorgelina) un montón de veces tuvo que salir a defenderlo para que pararan. Son humanos, tienen sentimientos. Tras la última lesión que tuvo, en la familia estábamos un poco cansados de la situación y sufríamos a la par de él. Sinceramente yo le dije que pensara si de verdad quería seguir en la Selección de esa forma".