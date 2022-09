José Miguel Guajardo, el hombre acusado de abandonar a Brenda Requena antes de ser asesinada por quien era su marido, evitaría la cárcel después y pagaría una suma compensatoria simbólica. Esto es lo que busca la defensa de Guajardo.

Cabe destacar que si la justicia accede al pedido de la defensa, el dinero irá a fiscalía (para ser destinada a una causa o institución) porque la familia de Brenda no se presentó como querellante. Además el pago sería en cuotas, porque la situación de Guajardo no le permitiría pagarlo de contado.

El pedido de la defensa se argumentó en dos ejes: la falta de pruebas y la ausencia de una figura penal. La falta de testigos de que Guajardo efectivamente dejó a Brenda sería clave para la defensa. Respecto a la falta de figura penal, Reiloba explicó que puede haber un juicio moral, pero no un delito penal.

Claudia Galante, del ministerio público, pidió que Gujardo fuera condenado por el delito de omisión de auxilio, que prevé una pena de 12.500 pesos. "El delito se consumó cuando no le prestó ayuda a Brenda. Tuvo desprecio por su vida", declaró.

En la próxima audiencia, el juez Ricardo Moine, deberá dictar la sentencia.

Respecto a Laura Requena, madre de Brenda, expresó en sus redes: “Queda la justicia de Dios, ya que el hombre no hace nada”. “Yo no entiendo que hacen tanto barullo con juicio si no queda en nada. Guajardo anda tan tranquilo caminando respirando, sigue con sus juntadas como si nada. A mi hija no la vi más. Mis nietos la extrañan, lloran de la nada”, expresó.