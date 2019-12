Caso Maldonado: reclamaron que se investigue como "desaparición forzada seguida de muerte"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La familia de Santiago Maldonado reclamó hoy ante la Cámara Federal de Casación Penal que el caso en el que se busca averiguar cómo murió el joven artesano se investigue como "desaparición forzada seguida de muerte".



"No venimos a pedir nada extraño. Venimos a pedirles que se investigue la desaparición forzada seguida de muerte, que nunca se investigó", sostuvo la abogada de la familia Maldonado ante el máximo tribunal del país.



La audiencia oral y pública se desarrolló en la sala AMIA, la más grande de los tribunales federales de Comodoro Py, hasta donde llegaron decenas de personas para acompañar el reclamo de los familiares de Maldonado y las demás querellas.



"La última vez que se lo vio con vida había más de un centenar de gendarmes. Y 78 días después aparece, sin vida, en un lugar que fue rastrillado por las mismas fuerzas de seguridad", recordó Heredia.



La abogada remarcó que ese es el contexto que pretenden los familiares que se investigue, al referirse a la escena ocurrida en Chubut en 2017 durante un operativo de Gendarmería Nacional contra miembros de la comunidad mapuche.



En la audiencia, que encabezaron los jueces de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, también habló Sergio Maldonado, hermano de Santiago, que reclamó "saber la verdad, no importa cuál sea, más allá de lo dolorosa que pueda ser".



El 2 de agosto de 2017 "nos enteramos que Santiago estaba desaparecido", sostuvo Maldonado y dijo que "el propio Estado al llamar a hospitales y cuarteles empezó a negar y a decirnos que Santiago no existía".



Los jueces de Casación habían convocado a la audiencia de hoy para escuchar los planteos formulados por las partes sobre el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que ordenó la reapertura de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado.



La defensa del Gendarme Emanuel Echazú, por su parte, había recurrido la revocatoria del sobreseimiento con el que había sido beneficiado en noviembre de 2018 cuando el juez de primera instancia Gustavo Lleral lo desvinculó de la muerte de Maldonado.



La Cámara de Comodoro Rivadavia había dispuesto la reapertura del caso y ordenado la realización de una serie de medidas de prueba tendientes a determinar las condiciones exactas en las que se produjo la muerte de Maldonado.



"En dos años y medio de investigación no hay un hecho que se le atribuya a Echazú, por eso no fue indagado", sostuvieron sus abogados.



Cuando dispusieron la reapertura de la causa, los jueces del tribunal de apelaciones de Comodoro Rivadavia sostuvieron que se trató de "una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos".