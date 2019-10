Catamarca: un candidato a gobernador dice que "Corpacci no se comporta como peronista"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a gobernador por Catamarca del frente Juntos Por el Cambio, Roberto Gómez, criticó hoy a la gestión de la gobernadora Lucía Corpacci y señaló que "el gobierno provincial apuesta a la bicicleta financiera y no se comporta como peronista". "Este gobierno, no se está comportando como un gobierno peronista. Dicen que el gobierno nacional apostó a la bicicleta financiera y ellos hacen lo mismo, teniendo plata del fondo de coparticipación guardada en el banco mientras los catamarqueños sufren. No se comportan como peronistas", aseguró hoy Gómez en diálogo con la prensa. En esta línea el candidato a la gobernación explicó que la administración Macri "desde 2016 devolvió la coparticipación a las provincias, es decir que el 15 por ciento que le había quitado el gobierno kirchnerista, Macri lo devolvió. Pero el gobierno de Lucia (Corpacci) tiene plata guardada para la bicicleta financiera". Y, puntualizó: "La gente sufre igual o peor que antes, y no es solo culpa del gobierno nacional es porque este gobierno provincial no piensa en la gente, se olvidó de la gente". "Le pido a la gobernadora que sea peronista y que vuelva a la gente", dijo. Asimismo, Gómez adelantó que si su partido gana las elecciones el 27 dignificará a la gente y Catamarca volverá a la promoción industrial. "Nosotros vamos a ser un gobierno dignificando a la gente socialmente y sabemos cómo hacerlo. Debemos activar la promoción industrial y una vez que asumamos lo haremos bajando impuestos para que las empresas puedan venir y quedarse en Catamarca para dar trabajo a los catamarqueños", concluyó el candidato.