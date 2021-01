Caucete: comienza a funcionar el equipo técnico que asesorará a instituciones

La Municipalidad de Caucete, a través de la Coordinación de Relaciones Institucionales, confirmó que desde este jueves un equipo técnico municipal brindará asesoramiento legal y contable a Uniones Vecinales, Clubes, ONG’s y Asociaciones de la Sociedad Civil que lo necesiten.

El equipo está conformado por dos abogados y una contadora que atenderán por turno a las instituciones que necesiten normalizar sus situaciones o comenzar a tramitar la personería jurídica

“El objetivo de este nuevo servicio es ayudar a las instituciones para que no pierdan la posibilidad de beneficios por no tener los papeles en órden o por no tener la personería jurídica”, dijo la intendenta Romina Rosas “

El equipo de asesores atenderá los días martes, miércoles y jueves de 18 a 21 en la Municipalidad.

Además de ofrecer ayuda legal y contable, los abogados y contadora asesorarán a las instituciones para realizar trámites a nivel provincial o nacional.

Para solicitar turnos, los interesados se deberán comunicar al 264-5-640889 o enviar un correo a relacionesinstitucionales020@gmail.com.