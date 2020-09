Caucete: último llamado para los propietarios del loteo Enfermera Medina

La Secretaria de Gobierno de la municipalidad de Caucete informa a todos aquellos propietarios que aún no han acercado la correspondiente documentación que señale el derecho al terreno, que lo haga en los próximos 15 días ya que todavía hay personas que no han presentado la documentación pertinente.

“Se ha cumplido con varias citaciones por medios digitales y redes sociales, pero no han presentado nada”, dijeron desde el municipio “Lo que resulta necesario y como última instancia, la publicación de Edicto citatorio en el Boletín oficial de la Provincia de San Juan para dar solución definitiva al problema que se viene padeciendo hace años”

El conflicto comenzó a fines del 2015, con el cambio de gestión (concluía Juan Elizondo y asumía Julián Gil). El saliente había acordado con un grupo de vecinos del departamento que no tenían casas, comprar una finca para construir las viviendas. Cada beneficiario debía pagar 9.500 pesos (de contado o en cuotas), los cuales iban a ser destinados a la urbanización del terreno. Pero cuando Gil asumió, sacó un decreto para reubicar a los beneficiarios, con una cláusula de que si en el término de dos años no construían, les quitaba la parcela. Como era de esperar, la decisión generó conflictos, protestas que no tuvieron solución hasta estos días que la nueva gestión (de Romina Rosas) decidió tomar el guante y de una vez por todas terminar con el conflicto y solucionarlo definitivamente.

En total son 320 familias las que firmaron el convenio con el municipio en el 2015, pero no todas han presentado toda la documentación que así lo acredita, por eso el llamado que será el último para pasar a la siguiente etapa.