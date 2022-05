El Cronista > Censo 2022

Censo 2022: fui censista y no me pagaron, cómo es el trámite para cobrar y cuánto me corresponde

El INDEC oficializó los montos que deben cobrar los censistas a cargo del operativo del miércoles 18 de mayo: ¿Cuánto corresponde cobrar para cada puesto y cómo hacerlo?