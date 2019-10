Central Córdoba remontó una desventaja de tres goles e igualó con Real Pilar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Central Córdoba de Rosario remontó una desventaja de tres goles e igualó como visitante ante Real Pilar 3 a 3, en el partido que puso en marcha esta tarde la decimocuarta fecha del torneo de la Primera C de fútbol, que comandan Deportivo Laferrere y Cañuelas.



El partido se jugó en el estadio Municipal de Pilar y los tantos del "Monarca" fueron anotados por Emiliano Tabone (22m. PT y 2m. ST), en dos oportunidades, y Wilson Chimeli (4m. ST); mientras que para el "Charrúa" rosarino la remontada estuvo a cargo de Federico Ferrari (10m. ST y 13m. ST), en dos ocasiones, y Alejandro Raimondo (47m. ST).



Con este resultado, Real Pilar llegó a las 20 unidades, 4 menos que los vanguardistas Laferrere y Cañuelas; al tiempo que Central Córdoba se posicionó con 19 puntos.



La decimocuarta fecha proseguirá de la siguiente manera:



Viernes 1 de noviembre:



A las 15.30: Cañuelas vs. El Porvenir y Victoriano Arenas vs. Ferrocarril Midland



Sabado 2 de noviembre:



A las 15.30: Sportivo Italiano vs. Leandro N. Alem, Deportivo Español vs. General Lamadrid, Ituzaingó vs. Sportivo Dock Sud y Excursionistas vs. Berazategui.



Domingo 3 de noviembre:



A las 15.30: Luján vs. Deportivo Merlo.



Lunes 4 de noviembre:



A las 15.30: San Martín de Burzaco vs. Deportivo Laferrere.



Queda libre en esta jornada Argentino de Merlo.



Posiciones: Laferrere y Cañuelas 24 unidades; Dock Sud, Lamadrid; Real Pilar 20; Argentino de Merlo y Central Córdoba 19; Midland, Deportivo Merlo 18; Deportivo Español 17; Sportivo Italiano 16; Berazategui y Alem 15; Excursionistas y San Martín 14; Ituzaingó 12; Victoriano Arenas 10; Luján 8; y El Porvenir 7.