Central Córdoba y Vélez Sársfield empataron sin goles en Santiago del Estero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Central Córdoba y Vélez Sársfield empataron esta noche con el marcador en blanco en un atractivo encuentro jugado en Santiago del Estero, correspondiente a la duodécima fecha de la Superliga de fútbol de primera división.



En el balance final los dirigidos por Gabriel Heinze hicieron méritos suficientes para alcanzar el triunfo en base al dominio ejercido en el mediocampo, principalmente en la etapa inicial.



En el primer tiempo prevaleció el juego prolijo y la supremacía de los visitantes, que generaron las situaciones más claras para la apertura del marcador, aunque fracasaron en la definición de sus delanteros.



Superado en el medio campo, Central Córdoba apostó a un ineficiente contraataque que favoreció la tarea defensiva del conjunto de Liniers.



En la etapa complementaria Central Córdoba logró equilibrar las acciones y ambos equipos generaron claras situaciones de gol que no llegaron a concretarse por la seguridad de los arqueros Diego Rodríguez en el local y el ecuatoriano Alexander Domínguez en la visita.







-Síntesis-







Central Córdoba (Santiago del Estero): Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Francisco Manenti y Jonathan Bay; Lisandro Alzugaray, Marcelo Meli, Cristian Vega y Gervasio Nuñez, Facundo Melivilo y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Coleoni.



Vélez Sársfield: Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Braian Cuifré; Lucas Robertone; Fernando Gago, Nicolás Domínguez y Agustín Bouzat; Maximiliano Romero y Lucas Janson .DT: Gabriel Heinze.







Cambios en el segundo tiempo: 21m. Leonardo Villalba por Alzogaray (CC), 27m. Maximiliano Romero por Fernández (VS), 30m. Joao Rodríguez por Herrera (CC)



31m. Thiago Almada por Bouzat (VS) y 38m. Juan Galeano por Meli (CC).



Amonestados: Salomón y Melivilo (CC). Gago (VS).







Arbitro: Silvio Trucco.



Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero).