Central Puerto prevé aumentar 19,5% su capacidad de generación eléctrica en 2021

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La compañía Central Puerto (CEPU), invertirá US$ 375 millones para alcanzar una capacidad nominal total de 4,9 Gw en 2021, un 19,5% más que en la actualidad, señaló la calificadora de riesgos FixScr (filial local de FitchRatings).



Según la agencia, CEPU "ha disminuido significativamente los riesgos asociados al despacho y al abastecimiento de combustible, tras aumentar la eficiencia promedio de su parque ante una posible mayor competencia y/o desregulación del sector".



Central Puerto cuya potencia instalada equivale al 11% del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y concentra un 15% de la potencia instalada de los generadores privados y en los doce meses finalizados el 31 de marzo último aportó 14.694 Gwh, es decir, el 18% de la generación de las compañías privadas.



La compañía es la mayor accionista privada de las centrales Vuelta de Obligado, Termoeléctrica José de San Martín y Termoeléctrica Manuel Belgrano; opera los parques eólicos La Castellana I y II, Achiras I y La Genoveva; y encara proyectos de expansión de distintas fuentes por 743 Mw.



Según el informe de Fix, el riesgo regulatorio sigue siendo "el mayor limitante" para la calificación de Central Puerto.



"La fuerte depreciación del tipo de cambio del último año incrementó el déficit del sector eléctrico, el cual dependía a julio pasado en un 25% de subsidios públicos", advirtió la calificadora, lo cual "aumenta la dependencia del sector público para el pago de los compromisos de Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).



A la vez, alertó Fix, el Gobierno nacional redujo la remuneración en el mercado spot, lo que provocará un impacto negativo en los resultados de CEPU por unos US$ 45 millones anuales (cerca del 15% del flujo generado por la compañía).



Ese impacto negativo, sin embargo, será compensado con el aumento esperado en la generación de fondos tras la adquisición de la central Brigadier López en junio pasado, que aportaría unos US$ 40 millones este año y US$ 72 millones en 2020.



Más adelante, cuando pase a ciclo combinado, la central santafesina aportaría unos US$ 120 millones anuales.



En esta transacción, recordó Fix, CEPU asumió una deuda financiera por US$ 154 millones, además de abonar en efectivo US$ 155 millones, mientras se comprometió a invertir unos US$ 120 millones para cerrar el ciclo.



Ante esos compromisos, la calificadora destacó los "sólidos indicadores crediticios" de la compañía, así como su "generación de flujo de caja operativo sólida, estable y predecible".



Por lo pronto, el Ebitda (resultados antes de intereses, amortizaciones e impuestos), ascendió a $ 12.712 millones en el año móvil a junio pasado,



A ello se añaden unos US$ 75 millones anuales por la cobranza del crédito vinculado a la Central Vuelta de Obligado, tras su habilitación comercial como ciclo combinado por parte de Cammesa en marzo de 2018.