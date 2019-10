Central recibe a Vélez en un partido que promete buen fútbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Rosario Central, que arrastra siete empates consecutivos pero es el único invicto de la Superliga, luego de la derrota sufrida por Boca, recibirá a Vélez Sarsfield, en un partido que se presume atractivo y será uno de los cuatro que darán continuidad mañana a la fecha 10.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 17.45 en el estadio "Gigante de Arroyito", de Central, será arbitrado por Ariel Penel y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.



Central tiene 13 puntos, tras ganar en las dos primeras fechas, empató en todas las demás y posee uno de los tres peores promedios, es decir que por el momento se está yendo al descenso, razón por la que necesita sumar y no le será sencillo ante Vélez (16), uno de los mejores equipos del campeonato.



En el equipo rosarino, el DT Diego Martín Cocca aguarda le evolución de Leonardo Gil, quien no está a pleno luego de haber sufrido una distensión en el isquiotibial izquierdo, y si no puede jugar será reemplazado por el experimentado Néstor Ortigoza, mientras que está confirmado que Nicolás Colazo sustituirá a Joaquín Pereyra.



Por su parte, Vélez, que viene de ganarle 2 a 0 a Independiente de local, cuando jugó un gran partido, sufrió las bajas por lesiones musculares del arquero Lucas Hoyos y de Fernando Gago.



El arquero ecuatoriano Alexander Domínguez reemplazará a Hoyos, mientras que por Gago ingresará el chileno Pablo Galdames.



El historial entre ambos es de 150 partidos, con 55 triunfos de Vélez, 45 de Central y 50 empates.







- Probables formaciones -







Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Diego Novaretti y Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil o Néstor Ortigoza y Nicolás Colazo; Claudio Riaño y Lucas Gamba. DT: Diego Cocca.



Vélez: Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Braian Cufré, Lautaro Gianetti y Gastón Giménez; Lucas Robertone, Pablo Galdames y Nicolás Domínguez; Maximiliano Romero, Agustín Bouzat y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.



Arbitro: Ariel Penel.



Cancha: Rosario Central.



Hora de inicio: 17.45.



TV: Fox Sports Premium.