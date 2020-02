Central venció a Gimnasia en un partido clave por el promedio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Rosario Central venció esta noche como local a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0, en un partido clave en la lucha por no descender y correspondiente a la vigésima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



El único gol del partido, jugado en el Gigante de Arroyito en una noche calurosa y ante unos 40 mil hinchas, fue del uruguayo Sebastián Ribas a los 11m del primer tiempo.



Central jugó mejor en el comienzo porque presionó bien adelante y atacó por la izquierda y así facturó en su primera llegada clara, a los 11´, cuando un lateral de Brítez por la izquierda fue devuelto de cabeza por Goltz, la pelota le rebotó a Gamba y le cayó a Ribas por la izquierda del área, de espaldas, quien giró y clavó un zurdazo de media vuelta alto, que entró cerca del segundo palo.



Entonces pareció comenzar otro partido entre un Central que intentó hacer circular la pelota en procura de los espacios y un Gimnasia que tocó bien con sus cinco volantes, pero que jugó muy contenido en el medio y que sólo llegó con remates de media distancia.



A los 15´ Ruben encabezaba un contraataque por la derecha cuando increíblemente la barra brava "canalla" arrojó una bomba de estruendo desde la popular alta de Regatas, que cayó cerca del capitán "auriazul", así como luego cayeron otras dos en la otra punta del arco de "Fatura" Broun. Hasta que la voz del estadio advirtió que si tiraban otro explosivo el árbitro suspendería el partido.



El cotejo decayó en el complemento entre un Central que tuvo la pelota e intentó cerrar el resultado y un Gimnasia que buscó por la izquierda y terminó con tres delanteros, pero que sólo llegó con un mano a mano del ingresado Paradela por la derecha, que ganó el arquero Ledesma.



Central estuvo en sintonía porque recién pateó al arco a los 31´ con un remate de Rinaudo y a los 39´ el ingresado volante zurdo Joaquín Pereyra casi convierte el gol de la fecha cuando le pegó desde el círculo central, Broun retrocedió, la tocó y alcanzó a meterle un segundo manotazo salvador cuando la pelota se metía.



Así, con un buen primer tiempo y un trabajo sólido en el complemento al que le faltó juego, Central ganó un partido clave, una especie de final por escapar del descenso ante un rival directo al que le sacó tres puntos, así como a varios equipos que pelean por el promedio, en su quinta victoria consecutiva como local.







- Síntesis -







Central: Jeremías Ledesma; Damián Martínez, Diego Novaretti, Joaquín Laso y Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Emmanuel Ojeda y Lucas Gamba; Marco Ruben y Sebastián Ribas. DT: Diego Cocca.



Gimnasia: Jorge Broun; Maximiliano Caire, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Maximiliano Cuadra, Harrinson Mancilla, Brahian Alemán, Matías Pérez García y Matías García; y Nicolás Contín. DT; Diego Maradona.







Gol en el primer tiempo: 11´ Sebastián Ribas (C).







Cambios en el segundo tiempo: 10´ José Paradela por Matías Pérez García (G); 17' Sebastián Cocimano por Contín (G), 22' Joaquín Pereyra por Ribas (C); 28' Horacio Tijanovich por Matías García (G), 31' Alan Marinelli por Gamba (C) y 45' Claudio Riaño por Ruben (C).



Amonestados: Matías García, Coronel, Melusso, Cuadra y Aleman (G); Rinaudo, Joaquín Pereyra y Damián Martínez (C).



Cancha: Gigante de Arroyito.



Árbitro: Diego Abal.