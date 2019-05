CGT: El paro y la necesidad de mirarse el ombligo

Que la política económica no le brinda resultados positivos a la sociedad argentina, ya no es una duda, sino una realidad concreta que perjudica a los bolsillos del común denominador de los argentinos.

Afectar el bolsillo hoy, es la causa fuente para pensar que el desarrollo familiar se verá perjudicado, que el horizonte de crecimiento será menor, que en un futuro cercano nuestros jóvenes se encontrarán con un universo en el cual no sabrán desenvolverse.

Así, se contribuye al incremento de la ignorancia social, desde mi punto de vista, el principal flagelo argentino construido transversalmente por todos los gobiernos.

Con todo esto, la posición de la CGT y de las entidades hermanas, no ayuda en nada en la búsqueda de mejores situaciones sociales; y no me refiere al paro pasado, que pudiere estar totalmente justificado por la situación actual; sino por la consecuente actitud de falta de propuestas concretas para lograr un entorno productivo – laboral positivo.

Es más, hay otras como el Sindicato de Prensa sanjuanino, con Liliana Oviedo al frente, que sólo le hizo honor a la inutilidad y al desamparo de los “compañeros”, pero eso no importa, si está para una foto y al privilegio personal. Ahora, si después de estas palabras, viene detrás de este medio, ya su actitud será rayana en la delincuencia, y de esto también hay algunos. Que un “compañero periodista” estuviera a punto de encadenarse en la puerta del gremio para solicitar afiliarse, es un reflejo de la estrecha mente de esta dirigente, y si quienes la acompañan no hacen nada, también habla de ellos.

Otros, como el petrolero, que supo entender algunas cuestiones que han colaborado para que el gran proyecto Vaca Muerta sea una realidad.

En ese marco, el gremio de los mineros AOMA, ha actuado siempre colaborativo a la hora de pensar en el aumento de la producción, resguardando los derechos de los trabajadores como premisa pero ayudando al crecimiento social. Algo bien logrado y poco visto.

La mayoría, sigue encadenado a los convenios colectivos que tienen más de 30 años de antigüedad, en donde la commodore 64 era la computadora estrella, en tanto que ahora los camiones son automáticos y sensoriales, y la política de calidad final es parte de un proceso que hoy tiene un gran valor.

Mientras los sindicalistas que encabezaban la mesa de las conferencias de prensa sigan atados a esos convenios, los trabajadores no encontrarán el camino para afirmarse en la especialización, o hacer uso de la polifunción; reclamos empresariales de siempre y que de verdad son necesarios para ganar competitividad.

La capacitación es un curro, así lo han mostrado diversos institutos creados con ese pretexto (INACAP por ejemplo) al que sostienen las contribuciones patronales y por ejemplo en San Juan en los últimos diez años no me enteré que hicieran algún curso. Sólo produce un aumento de costos empresariales para mantener el curro de algunos.

Después vemos que también que cuando se cierra un nuevo acuerdo salarial, le imponen a los trabajadores aportes extraordinarios por el “crítico sistema de salud”. Los trabajadores ni enterados, mientras los sindicatos acumulan.

Queridos “Compañeros Dirigentes Sindicales”, está bien que realicen estos movimientos para reclamar por una mejor calidad de vida para los trabajadores argentinos, pero también deben preocuparse en modificar las condiciones operativas de trabajo, que, resguardando los derechos de los trabajadores, permita que las empresas tengan mayor competitividad, que a la vez genera mayor trabajo.

Llegó la hora de modernizarse, de pensar en lo que viene y no atarse al pasado (por no decir el presente privilegiado de muchos). La sociedad hoy les reclama adultez y coherencia.

Cuando el gobierno nacional regaló la matriz energética y de infraestructura productiva en los años 90 ¿adónde estuvieron?

Amigos sindicalistas, no deben responder ciegamente a los preceptos partidarios políticos, sino a las necesidades y deseos del “Pueblo Trabajador”, que hoy, paga las consecuencias del terrorífico acto de desarme de la red ferroviaria más importante de Sudamérica, por sólo darles un ejemplo.

Ha llegado la hora de cambiar actitudes, son capaces, muchos de los sindicalistas sanjuaninos tienen esa capacidad para hacerlo, háganlo, la historia contemporánea les asigna este rol de responsabilidad, en Ustedes está cumplirlo.