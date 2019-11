Chaco For Ever se impuso en el clásico a Sarmiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Chaco For Ever derrotó esta noche claramente a Sarmiento por 3-0 y se quedó con el clásico de Resistencia, con el que se cerró la undécima fecha, zona A, del torneo Federal A de fútbol.



En el estadio Juan Alberto García de la capital chaqueña, el conjunto "albinegro" obtuvo premio doble por adueñarse del derby provincial: además se subió a la punta del grupo, junto a Boca Unidos de Corrientes, ambos con 18 puntos.



El equipo dirigido por Norberto Acosta extrajo diferencias con los goles marcados por Nicolás Torres (Pt. 19m.), Julio Cáceres (St. 18m.) y Marcos Fissore (St. 40m.).



El conjunto "aurirrojo" terminó con diez hombres por la expulsión de Lucas Oviedo (St. 9m.)



Los demás resultados registrados en la fecha fueron los siguientes:



Zona A: Crucero del Norte 2 (Jesús Vera, de penal; y Axel Vallejos)-Juventud Unida de Gualeguaychú 2 (Exequiel Fiorotto y Neri Bandiera); Defensores del Pronunciamiento 1 (Mauro Siergiejuk)-Guemes de Santiago del Estero 1 (David Romero); Sportivo Belgrano de San Francisco 1 (Miguel Escobar)-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1 (Nicolás Czornomaz)



Unión de Sunchales 1 (Santiago Stecaldo)-Central Norte de Salta 2 (Fabricio Reyes -2-); Douglas Haig de Pergamino 1 (Pablo Mazza, de penal)-Sportivo Las Parejas 1 (Daniel Salvatierra); Boca Unidos de Corrientes 1 (Antonio Medina)-San Martín de Formosa 1 (Alan Zalazar)







Zona B: Círculo Deportivo Nicanor Otamendi 0-Cipolletti de Río Negro 0; Juventud Unida Universitario de San Luis 1 (Damián De Hoyos)-Ferro de General Pico 1 (Daniel Neculman, de penal); Sansinena de General Cerri 1 (Kevin Guajardo)-Deportivo Madryn 0; Sol de Mayo de Viedma 2 (Lautaro Brienzo y Diego Galván)-Sportivo Estudiantes de San Luis 0.



Huracán Las Heras de Mendoza 3 (Daian García e Ivo Hongn -2, uno de penal)-Olimpo de Bahía Blanca 1 (Axel Rodríguez); Camioneros de Esteban Echeverría 0-Deportivo Maipú de Mendoza 1 (Nicolás Aguirre); Sportivo Desamparados de San Juan 0-Peñarol de San Juan 2 (Alan Cantero y Pablo Tosti).



Principales posiciones: Zona A: Chaco For Ever y Boca Unidos 18 puntos; Central Norte, Guemes y Sarmiento de Resistencia 16; Sportivo Las Parejas y Douglas Haig 15



Zona B: Huracán Las Heras y Deportivo Maipú 23; Estudiantes de San Luis y Cipolletti 15; Ferro de General Pico y Sansinena 14.