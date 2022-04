Chanampa dijo que el bloquismo llevará un proyecto de ley electoral propio a Diputados

El diputado por Chimbas Andrés Chanampa pasó por el Café de la Política de Yo te Invito, en Canal 5 Telesol, y adelantó que el Partido Bloquista prepara un proyecto de ley electoral propio para que sea debatido en la Legislatura provincial de cara a los comicios del 2023. En el mismo sentido se mostró confiado en que sus socios en el Frente Todos apoyarán sin reparos dos iniciativas que vienen impulsando hace tiempo como la Ficha Limpia y el Acceso a la Información Pública. Este último proyecto, tal cual adelantó DIARIO HUARPE, tomó nuevamente estado parlamentario este jueves, en la continuidad de la primera sesión del Periodo Ordinario, y fue enviado a comisión para su tratamiento.

“En la reunión que tuvimos con el gobernador Uñac se plantearon varias alternativas en cuando a la elección del año entrante, ya que la situación en cada uno de los departamentos es diferente. Más allá de eso, lo que acá está claro es que la gente no quiere las PASO”, contó Chanampa y resaltó que “desde el Partido Bloquista estamos trabajando con nuestro cuerpo técnico, la Convención y demás dirigentes en el armado de un proyecto sobre la ley electoral”.

Si bien no brindó mayores detalles del contenido de ese proyecto, el bloquista reconoció que “debería ser con un estilo de Ley de Lemas que nos permita la participación a todos”. Aseguró que, tal cual dijo el gobernador en su discurso de apertura en Diputados, “la Cámara debe ser el ámbito donde discutamos esto, ahí todos tenemos representación”.

Al mismo tiempo contó que la decisión del Partido Bloquista es participar con candidatos en todos los departamentos y no dudó al sentenciar sobre su futuro político: “Yo siempre dije que quiero ser candidato a intendente de Chimbas, vamos a participar seguramente. Actualmente hay un intendente que no puede repetir, algo hemos hablado con el gobernador y está claro que el objetivo es participar. Debemos dejar en claro que, más allá de quién sea el próximo intendente, Chimbas debe continuar por el camino del crecimiento. No importa el nombre, importa el proyecto y este proyecto, que encabeza el gobernador Uñac, le viene haciendo muy bien al departamento”.