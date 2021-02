Chanampa: “Por supuesto que me gustaría ser intendente de Chimbas”

Si bien todavía resta un largo camino por recorrer de cara al cambio de autoridades en 2023, el diputado por Chimbas Andrés Chanampa no dudó en decir que le gustaría ser intendente de su departamento, una vez que termine el mandato el actual jefe comunal Fabián Gramajo.

De visita en el programa “Yo te Invito”, el legislador no evitó al tema al ser consultado sobre sus aspiraciones políticas pensando en las próximas Elecciones Generales del 2023 al decir que “sacándome el casete debo decir que obviamente me preparo todos días para tratar, desde mi trabajo parlamentario y mi trabajo territorial en del departamento, en llevar una solución a los chimberos”.

En el mismo sentido resaltó que “soy muy respetuoso de la gestión actual que viene trabajando muy bien de la mano de un gobernador que ayudó muchísimo a Chimbas, pero por supuesto que me gustaría ser intendente”.

Para cerrar, el legislador bloquista, apuntó que “yo estoy seguro que no hay dirigente territorial que no quiera dirigir los destinos del departamento donde vive. Por supuesto que yo me preparo todos los días, pero luego cuando pase tiempo se verá si está o no esa posibilidad”.