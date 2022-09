Chango no te mates, que sólo matas, tú Vida

no hay “un mundo”

hay tantos mundos como tantos habremos, como

tantos caminamos las calles, que tú ya no caminarías

los gestos

la simulación

el placer

las risas

el deterioro y la conmoción que exaltan la angustia y nos provocan

la cotidianeidad

seguirán intactas, indiferentes a tu muerte

los carteles de la publicidad, se encenderán cuando anochezca

y las mentiras…….tan adultas

de los “Hombres” y del sistema…….

toda la mierda, que no ignoramos, seguirá intacta…….

y también, seguirá intacta la belleza

Chango no te mates

La Vida es la Vida, y eso es: está poblada con la Belleza, toda la Belleza está en la Vida

Y está poblada con dolor

Por eso el Hombre tiene la Razón y tiene la posibilidad del Conocimiento. Con el Conocimiento y el uso de la Razón, el Hombre tiene que debilitar el Dolor. Lo que le permitirá visibilizar y sentir la Belleza

Chango no te mates

grita fuerte, corre, corre, hasta caer exhausto, y de espaldas ríe, escupe, grita y llora hasta desvanecer las nubes

hasta que sientas la proximidad de tu sombra, que lleva tu memoria

Yo voy a escucharte y hasta puedo correr contigo…….si, yo puedo correr contigo



La Vida conceptualiza la Contradicción

La Contradicción esencia la Vida

El “Hombre” vive en la Contradicción

Lo Contrario esencia la Existencia del Hombre: Finito-Infinito, Vida-muerte, el Ser que se nos echa encima y nos rechaza

Por eso, la cotidianidad del Hombre

es: superar lo contrario, agudizar las contradicciones cotidianas

porque lo que busca, inconscientemente, lo que anhela, es: resolver, agudizar superar lo contrario

que, Vida-muerte, Finito-Infinito, deje de ser la contradicción principal, que es

lo que angustia al “Hombre”

Chango, aquí está lo extraordinario en lo ordinario

Este superar lo contrario, es el Deseo del Hombre…….es

una conceptualización del Deseo

Por eso, el Deseo es no-realizable

Y el deseo es la Vida

Chango

Se irreverente en tus preguntas, interpélanos con la aristocracia de tu inteligencia con la tranquilidad de los que habitan en la cumbre y miran

a los hombres diminutos

indaga con cada una de las preguntas que llevas apuntadas en tu silencio, a cada uno de los que crucemos por tu mundo

Intersectamos el mundo que hacemos, con otros mundos, y lo miramos

como si fuese “el mundo”

y en esta mirada necesaria, en este ver del equilibrio necesario, faltarían tus

gestos

faltaría tu risa y faltaría tu Palabra, y…….¿por qué ese vacío, que no definirá la nada?

¡que puta importa lo que defina…….!

sólo será, “una ausencia inexplicable”……. No te dejes matar por lo inexplicable

entonces: habría un hueco en cada humanidad

la de tu Palabra…….la del implacable preguntar

la de tu cuerpo…….que fue cuerpo para enamorarse

la de tus sueños…….que fueron sueños, para que comprendieras el concepto

del Deseo

la de la confrontación tan joven…….necesariamente subversiva

Chango no te mates

usa la otra parte de esto que nos diferencia de los animales

no decidas tu muerte

decidí tu Vida

Chango no te mates, no te mates, no te mates…….

Tómame fuerte de mis manos y sálvame de caer en ese abismo…….



Un Poeta

M.M.J.



(Pongo mi nombre en tres iniciales, porque esto es un grito en voz alta, un grito en mi voz desesperada. Y por qué me opongo con toda mi fuerza a los “anónimos”, que fue el tráfico de mierda que tuvieron los milicos de la genocida dictadura cívico, eclesiástica, militar)

¡Ahhh……Chango, yo caminé, corrí, me escondí, tuve miedo, tuve coraje, por aquellas calles tumbadas boca abajo, por la barbarie de la ignorancia, del odio y la invasión de los dogmas…….amanecíamos-los que amanecíamos- cara a cara con lo inexplicable.