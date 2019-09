Charlotte Caniggia mostró tiernas fotos retro junto a su familia

La hija de Claudio Paul y Mariana Nannis compartió divertidas imágenes de su infancia. En medio de la escandalosa separación de sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, Charlotte Caniggia sorprendió a sus seguidores en las redes con divertidas fotos de su infancia junto a su familia.

Si bien la hermana melliza de Alex siempre se mantuvo al margen de la mediática pelea, durante su presentación en el Súper Bailando habló de la situación.

“Yo estoy bien. Hablé con los dos y es una cosa triste, pero no voy a decir nada. La situación es triste, pero no quiero hablar de esto en la tele. Mi mamá está bien, la ví y seguramente la voy a ver después. A mi hermano también le duele porque somos los hijos. Todos los hijos quieren que sus padres vuelvan a estar juntos, pero no lo veo posible por ahora”, sostuvo.

Y ahora, rememorando su infancia, con su familia unida, la mediática compartió desde su cuenta de Instagram varias imágenes junto a sus hermanos y su madre. ¡Qué ternura!

