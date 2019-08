Chester Bennington, la voz de una generación, tiene su segundo homenaje

Chester Bennington fue la voz principal de Linkin Park pero también es la voz de una generación. El legado continúa hasta nuestros días y es por eso que un grupo de músicos locales, organizados por Andrés Rodriguez, se subirán al escenario del Teatro Municipal con “One More Light II”. La cita es el sábado 17 de agosto a las 19.30 hs.

EL ORIGEN

Andrés describió que el homenaje comenzó como la idea de un fan para homenajear a su artista favorito, pero la idea creció y creció hasta llegar al mega evento que es ahora. “La idea de homenajear a Chester surge a partir de su lamentable muerte julio del 2017. A partir de eso, quise de alguna forma rendir un homenaje y durante mucho tiempo estuve armando el proyecto, con varias idas y vueltas en cuanto a si debía hacerlo, si iba a poder. Luego de mucho meditarlo a mediados del 2018 comencé a darle forma a esto. La idea empezó como algo sencillo, pocos músicos y algo tranquilo pero poco a poco esa idea fue mutando hasta llegar al proyecto de tener 40 músicos en escena, divididos en 6 bandas y haciendo un repaso completo por toda la vida artística de Chester, que va desde su primer banda Grey Daze y su otra banda alternativa Dead By Sunrise y por supuesto Linkin Park”.

MIRÁ TAMBIÉN "Los Gardelitos" se suben al escenario sanjuanino

UNA IDEA QUE SE FUE DE LAS MANOS

Sobre el alcance del evento que desembocó en una segunda edición, Rodriguez dijo. “La verdad que no esperé que tuviera este alcance, uno como productor siempre tiene puesta la fe en que todo saldrá bien, que ira mucha gente, siempre se piensa en eso. Pero la verdad es que ver el teatro lleno en la primer edición fue una grata sorpresa que no esperaba, mucha gente no pudo formar parte porque se agotaron entradas y por esa razón decidí realizar una segunda edición, además que los músicos también me pedían que lo vuelva a realizar.”

LOS ARTISTAS

Finalmentecon respecto a los artistas que participarán dijo: “Son muy variados en cuanto a los géneros que ellos realizan con sus bandas, también hay mucha variación en lo que es edades, generaciones. Hay músicos como por ejemplo de las bandas La Mangarda, Infected People, Adormecido, Ocean Noir y Caélux”.

“Muchos músicos participan por la nostalgia que les genera el género del Nu Metal, que fue clave en la adolescencia de muchos. Otros participan por la experiencia de compartir escenario con tantos músicos y el desafío de homenajear a un músico como lo es Chester.”, finalizó.

Las entradas ya están a la venta, tienen un valor de $100 y se pueden encontrar en Two Zombies (Galería Provincial local 25), Cultura Under (Galería Factory local 21), Charly Soft (Larrain 264 Este - Trinidad) y Bajo Cuerdas (Av. Ignacio de la Roza 161 Este - San Juan).