Chicago cerró con subas para la soja, y bajas para maíz y trigo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mercado de Chicago cerró con subas para la soja, y bajas para maíz y trigo, en una jornada en la que el mayor optimismo en torno a la posibilidad de avances en el acuerdo entre EE. UU. y China alentó al precio de la oleaginosa, a diferencia de los futuros de trigo que cerraron con pérdidas a partir de ventas técnicas por parte de los fondos de inversión.



La posición Trigo 12/19 cayó US$ 1,84 (0,98%) hasta US$ 184,73 la tonelada.



Las cotizaciones reflejan las preocupaciones del mercado ante el débil desempeño comercial actual del trigo estadounidense.



Hoy el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó ventas externas semanales del cereal estadounidense de 238.600 toneladas, volumen cercano del extremo inferior de las expectativas comerciales que se ubicaban entre 200.000 y 500.000 toneladas, sumando presión a las cotizaciones del cereal en Chicago.



Los futuros de maíz finalizaron a la baja en una rueda de ventas técnicas por parte de los fondos de inversión: La posición 12/19 bajó US$ 1,77 (1,19%) hasta US$ 146,15 la tonelada.



El mercado del cereal vuelca su atención al avance de cosecha y estado de los cultivos en los estados del extremo norte estadounidense como así también al avance de siembra y desarrollo de las campañas maiceras de Brasil y Argentina.



En el plano comercial, las ventas semanales de exportación de maíz estadounidense informadas hoy por el USDA totalizaron 581.600 toneladas, en línea con las expectativas de mercado (que se ubicaban entre 400.000 y 800.000 toneladas).



Los futuros de soja ajustan con ganancias gracias al optimismo que despertaron en el mercado las declaraciones de Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, asegurando que Estados Unidos y China se acercan a un primer acuerdo comercial.



El contrato Soja 01/20 subió US$ 0,55 (0,16%) hasta US$ 337,40 la tonelada.



En el plano comercial, el USDA informó hoy ventas semanales de exportación de soja estadounidense de 1,25 millones de toneladas, cerca del límite superior de las expectativas de mercado.



La participación de compradores chinos en este total es de 61%, dato muy alentador para los operadores, que continuarán monitoreando el avance de las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y China.