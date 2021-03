Chile y la crisis del sentido que afecta al turismo en tiempos de pandemia

Al intentar emprender un nuevo programa llamado Soñadores Turísticos, nos dimos cuenta que en Chile no existe apoyo para los espacios informativos dedicados al periodismo turístico. No existen líneas de financiamiento para campañas publicitarias relacionadas ni en los denominados “Fondos de Medios”, tampoco en el SERNATUR ni la CORFO ni el SERCOTEC ni en la misma FEDETUR chilena contemplan ítem para incluir a la prensa especializada en el área del turismo en sus políticas públicas de difusión de mensajes: “así se acostumbra”, todo se hace “free press”, “con suerte nos contratan a un periodista”, “no existen recursos para contratar anuncios en prensa”, “todo es autogestionado”, nos comentan al respecto ya resignados quienes trabajan en las comunicaciones desde el lado institucional corporativo.

Pero no nos importó porque pese a la dificultad la idea siempre fue ayudar a visualizar la real crisis del turismo y combatir en parte las Fake News del turismo. Por lo mismo, sin ningún auspicio ni patrocinio del sector público de por medio decidimos nadar contra la corriente y seguir con el hacer periodismo turístico ético y responsable de manera independiente. Para ello dimos nuestro mayor esfuerzo y logramos realizar con éxito los primeros 12 capítulos del programa Soñadores Turísticos. Cumplimos con emitir el primer podcast de periodismo turístico que transmitió desde la ciudad de La Serena para el norte de Chile y el mundo a través de la señal online Madero.cl con información actual sobre turismo seguro, sustentable, sostenible y regenerativo en tiempos de pandemia. Tarea compleja, por lo cual contamos con el apoyo del foro de noticias periodismoturistico.org; Semanario Tiempo y diario La Región. Junto con ello cada viernes -19:00 a 20:00 horas- logramos sumar salir al aire en las regiones de Coquimbo, Atacama y Tarapacá con noticias del turismo nacional e internacional por 12 estaciones FM, gracias al gentil apoyo de los directores de esta red radial, Percival y Francisco Madero, quienes confiaron en la iniciativa. Con ello hicimos sinergia uniendo voces de diversos lugares de Chile y otros países para cada semana tomar el pulso al turismo en crisis y compartir con el público aspectos de este inusual periodo.

Con la información procesada durante la primera temporada de Soñadores Turísticos compartimos la opinión de nuestros entrevistados al valorar el esfuerzo realizado por el Gobierno de Chile en esta materia. Sin embargo, concordamos con el gremio que los recursos anunciado por las autoridades; $55 mil millones para ir en ayuda del sector- no alcanzan a cubrir las pérdidas y necesidades de todos los prestadores de servicios del turismo que siguen siendo afectados a más de un año de iniciada la pandemia. De mismo modo, durante este verano la baja eficiencia en los programas de prevención- Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud- no cumplieron con las expectativas de frenar los contagios y desde uno u otro sector se prefirió satanizar la práctica del turismo. Cerrando al público durante los fines de semana ciertos destinos estratégicos para el turismo de sol y playas en Chile como La Serena, Coquimbo. Pero con ello saturando de visitantes otros lugares con menor capacidad de carga como los valles interiores de Elqui, Limarí y Choapa; solo por nombrar un mal ejemplo de la falta de coordinación y desconocimientos de las problemáticas de estos territorios en el nivel central del gobierno donde se tomaron estas decisiones. Caso similar según denuncian las fuentes consultadas ocurrió en otras regiones del país afectando con ello en mayor o menor medida a toda a los residentes, pero aún más el funcionamiento óptimo de las empresas que ofrecen servicios asociados al turismo en las zonas mencionadas y sobre todo aumentado los riesgos en medio de una crisis sanitaria.

Por eso es difícil seguir culpando al rubro del turismo sin pasar por alto la baja rigurosidad de las instituciones públicas en la implementación de controles sanitarios para controlar a la población flotante cuyo permiso de vacaciones les permitió el trasladó por diversas regiones. Entre otras variables que podemos mencionar siguen presentes las aglomeraciones que se provocan en el transporte público, en los centros comerciales, las aglomeraciones que provoca el comercio ambulante en las calles, qué pasa con los traslados ilegales de migrantes desde zonas fronterizas hacia los polos urbanos, qué pasa con la proliferación de fiestas clandestinas y celebraciones de cultos religiosos, nadie habla de posibles contagios por Covid 19 y otras enfermedades que provoca el ejercicio de la prostitución sin control en las ciudades con mayor población, entre otras externalidades negativas por las que también probablemente se han incrementado los casos positivos por coronavirus tras finalizar este verano 2021.

En síntesis es la falta de sentido común de las personas, pero también de las propias autoridades. Por lo cual se hace imprescindible comenzar a planificar las políticas públicas del turismo con base en modelos digitales de datos cuantitativos con una base científica, más que en las percepciones- sean válidas o no- de un grupo minoritario de asesores políticos del gobierno de turno. Y a la vez invertir presupuesto en planes de comunicación para lograr efectividad en los mensajes entregados a la población. Que estos sean mensajes claros que informen y enseñen, que no confundan a la comunidad. Que enfoquen la problemática del turismo como lo que es: un complejo fenómeno social y no vista como la “industria sin chimeneas” que quieren que creamos para seguir alimentando mitos en el turismo que justifiquen las malas decisiones políticas centralistas y burocráticas.

Por ello, nuestra pauta cumplió con educar a los auditores presentando opiniones diversas y especializadas. Toda la información la obtuvimos de primeras fuentes; de los protagonistas afectados. Es decir, los emprendedores de la gastronomía, hotelería, agencias de viajes, tour operadores y guías de turismo a nivel nacional, regional y local. El mismo ejercicio periodístico lo hicimos con autoridades, académicos, cámaras de turismo, municipios y representantes del gremio como Helen Kouyoumdjian; vicepresidenta ejecutiva de la FEDETUR y luego con Andrea Wolloter, directora del Servicio Nacional de Turismo del Gobierno de Chile, a quienes consultamos por qué el silencio a la Ley del Rescate al Turismo- y por qué la iniciativa no obtuvo el patrocinio del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Luego conectamos como invitado a José Maza -Premio Nacional de Ciencias Exactas- para comentar los desafíos del astroturismo en tiempos de pandemia. Desde Buenos Aires-Argentina contestó nuestras preguntas el secretario general OMPT, Miguel Ledhesma y desde México nos aportaron sus voces, Maye Padilla y Natividad Sánchez. Estuvo presente Dalma Núñez, periodista especialista en salud pública y directora de comunicación en el HOMS de República Dominicana- uno de los hospitales más especializados en cirugía robótica en Latinoamérica. Luego de un año sin turismo en Isla de Pascua, trajimos noticias frescas desde la polinesia chilena al comunicarnos desde el continente con Sebastián Paoa, miembro de Asociación Nacional de Turismo Indígena, quien nos comentó cómo se vive sin turismo en Hanga Roa; uno de los destinos más visitados por turistas de todo el mundo antes de aparecer el virus corona.

Además, hablamos con los alcaldes Aliro Catur (San Pedro de Atacama cuna el turismo aventura en Chile solicita la construcción de un hospital para su comunidad), Mauricio Soria (Iquique un destino afectado por la crisis migratoria) y Hernán Ahumada (Paihuano un destino eficiente afectado por el Plan Paso a Paso). En otro capítulo de podcast compartimos con Carolina Mella; presidenta APROTUR y otros directivos de esta entidad comentando datos sobre fake news y la turismofobia en Chile. Y Marcelo Lanín, académico Universidad Arturo Prat nos mostró su exitoso proyecto de enoturismo, Vino del Desierto y las investigaciones científicas que avalan el descubrimiento de una extraña cepa de vid única en el mundo que mutó en el desierto de la región de Tarapacá y que provee nobles frutos para elaborar deliciosos vinos en el extremo norte de Chile. Y desde la región de Coquimbo conocimos diferentes testimonios de los asociados de la cámara regional de turismo en las provincias del Elqui, Limarí y Choapa, a través de los contactos aportados por su presidenta, Laura Cerda. Entre otros expertos en turismo aventura a lo largo y ancho de Chile; como Marcelo Noria, guía en Torres del Paine y Tierra del Fuego, Darío Arancibia; rescatista de personas extraviadas en zonas lacustres de Pucón - Villarrica, Fernando Opazo; instructor Andes Mountain en el volcán Ojos del Salado. Desde Ibiza- España obtuvimos los comentarios de Kumán Palma; un viajero de mundo quien nos llamó desde el otro lado del océano Atlántico para compartir con nuestros auditores sus increíbles testimonios de fe y turismo espiritual realizado recientemente sin ningún problema a la Reserva Mundial de la Biosfera Islas Galápagos en el Ecuador. Lo mismo su joven compatriota Alejandro Román, a quien lo conocimos por la red social Instagram. Producto de las cuarentenas a sus cortos 15 años de edad se le ocurrió crear un interesante canal online @geograffitiyoutube que permite hacer turismo virtual sin salir de casa para visitar lugares como Mongolia, Japón o Islandia y así poder disfrutar de la cultura, entretención y mucho humor durante los periodos de confinamiento. En total más de 30 interesantes entrevistados que estuvieron acompañándonos con sus relatos durante estos últimos tres meses. Todos ellos soñadores turísticos, la mayoría ubicados en las regiones Coquimbo, Atacama, Antofagasta, Tarapacá y Arica – Parinacota; quienes nos comentaron sus experiencias y frustraciones con las medidas y planes anunciados por los gobiernos, pero también nos confiaron sus reflexiones, temores, desafíos y sueños en medio de una aguda e incierta crisis del turismo y del sentido común que se vive por estos días en Chile y el mundo.

Por: Cristian Carvajal R. / Director en Chile Organización Mundial del Periodismo Turístico OMPT.