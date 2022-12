La falla de un semáforo en una esquina de Capital provocó un duro choque entre un taxista y un automóvil, en horas de la tarde de este jueves. Por el impacto no hubo heridos, aunque los frentes de ambos vehículos quedaron dañados materialmente en sus frentes.

Según revelaron las fuentes policiales, el impacto entre los automóviles se produjo en el cruce de las calles Mendoza y 9 de Julio, en Capital. Se trata de un Ford Escort, color gris, y un taxi de la empresa San Cayetano

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De acuerdo al testimonio de los efectivos que trabajaron en el lugar, el Ford Escort circulaba por calle 9 de Julio, de este a oeste, mientras que el taxista viajaba por calle Mendoza, en dirección al sur de la provincia.

Al parecer los dos conductores no habían frenado porque los semáforos de la esquina no estaban funcionando. Por este motivo, ninguno de los automóviles frenó y terminaron impactando con importantes daños en el frente de los vehículos. En tanto, los conductores no quedaron heridos.