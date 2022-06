Cinco jóvenes se trenzaron a golpes en un colectivo y se hizo viral

Un nuevo viral circuló de forma masiva entre los celulares sanjuaninos durante la mañana. Se trata de un video filmado, aparentemente, por un pasajero que muestra a cinco jóvenes tomándose a golpes a bordo de un colectivo de la Red Tulum. Los motivos no están claros y todavía no hubo ninguna denuncia.

Según trascendió en algunos mensajes que acompañaban la filmación, ocurrió en la línea TEO (Troncal Este Oeste) de las empresas La Marina-La Positiva. Aunque no dieron detalles de donde ni en eque calles se grabó. Ocurrió durante la noche del jueves cuando al menos cinco jóvenes, que aparentemente, se conocen, comenzaron a los golpes en la zona de descenso de pasajeros, en los últimos asientos del colectivo.

Ante la violenta secuencia, varios pasajeros descendieron mientras que otros se pusieron a filmar. En ningún momento de lo que dura el video se ve al chofer o a alguien intervenir. Pero dijeron que luego los hicieron descender el rodado de gran porte.

Respecto de la identidad y edad de los participantes de la gresca, no hubo trascendidos. Así como tampoco sobre los motivos de la pelea. Desde la policía informaron que hasta el momento no hubo ninguna denuncia, queja de aviso y desde la empresa no brindaron detalles.

VIDEO