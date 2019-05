Circulan votos viejos y dos frentes pedirán que la Justicia los apruebe

El alerta apareció en los últimos días. Los apoderados de los frentes Todos y Con Vos trabajaban ayer en dos presentaciones que piensan hacer ante la Justicia Electoral, para advertir que hay dando vueltas votos propios que son viejos. Son los que se usaron en las PASO, tienen pequeñas diferencias con los que fueron habilitados para los comicios generales del próximo domingo y si se toma la letra fría de la ley, serían declarados nulos en caso de que aparezcan en las urnas. Sin embargo, hay antecedentes que indican que el Tribunal Electoral podría aprobarlos excepcionalmente porque no se prestarían para confusiones que pongan en duda la voluntad del elector.

En el frente oficialista Todos descubrieron esta semana el peligro de que algunos de sus potenciales electores usen boletas antiguas. ¿Por qué? Aseguran que miles de sufragios de las primarias del por entonces precandidato Marcelo Delgado desaparecieron de un local de Rivadavia y deducen que alguien los podría distribuir entre la gente.

En Con Vos se dieron cuenta de que podrían sufrir el mismo fenómeno, pero por otra cuestión. En caminatas de campaña, se toparon con vecinos de Rivadavia, Capital y Santa Lucía que tienen en su poder boletas viejas para ir a votar en las generales del domingo.

Si los frentes electorales no denunciaran la situación, se arriesgarían a que se aplique el Código Electoral tal cual y que los papeles no tengan validez por no ser los mismos que se aprobaron para las generales. Adelantándose con una presentación que ponga en evidencia lo que denuncian, buscan que la Justicia Electoral diga que esos votos se considerarán válidos.

En el Tribunal Electoral no quisieron adelantar opinión, en virtud de que aún no ingresó ningún planteo. Pero en el pasado hubo situaciones parecidas que permiten suponer que haría lugar al pedido de oficialistas y opositores. El órgano que se encarga de organizar y controlar los comicios entendió en esas oportunidades que si la boleta en cuestión define claramente al candidato en juego, no hay por qué no aceptar la voluntad que expresó el votante.

En este caso, las diferencias entre el voto viejo y el nuevo son muy pocas y difícilmente provoquen un error a la hora de elegir. Se mantiene la misma foto de la figura que se postula, los colores del fondo y las letras son los mismos, al igual que el tipo de letra. Varían en que uno dice Elecciones PASO y el otro Elecciones Generales, la fecha de cada una y en que el antiguo tiene una pequeña letra con la que se denominaba la lista.

En el criterio de la Justicia Electoral reina otro argumento no tan formal, pero de mucho peso. Si ya están en circulación los antiguos sufragios, rechazar su validez sería abrir una puerta complicada: que una fuerza política reparta los de sus adversarios, con la mala intención de que sean decretarlos nulos y sumen menos en las urnas.