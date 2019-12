Ciro y Los Persas, Abel Pintos y Soledad estarán en el carnaval de Los Tekis en Jujuy

Ciro y Los Persas, Abel Pintos y Soledad encabezan la grilla de más de treinta bandas y artistas de renombre que serán parte de la tradicional peña "El Carnaval de los Tekis”, a desarrollarse del 21 al 24 de febrero próximo, en San Salvador de Jujuy, con el grupo jujeño como anfitrión.



Por quinto año consecutivo la cita será en los predios de la denominada Ciudad Cultural, ubicada en el acceso norte a la ciudad de San Salvador de Jujuy, a la vera de la ruta nacional 9, lugar que se convierte en epicentro de los festejos carnestolendos en la capital provincial.



Folclore, cumbia, cuarteto, trap y rock son algunos de los estilos musicales que podrán disfrutarse durante las cuatro noches, “respetando la premisa que pregonan Los Tekis de compartir géneros, y defendiendo la tradición y la cultura norteña”, según indicaron en un comunicado de prensa al confirmar la cartelera de artistas.



A Ciro y Los Persas, Abel Pintos y Soledad, se suman La Mancha de Rolando, Lit Killah, No Te Va Gustar, Damas Gratis, El Chaqueño Palavecino, Kapanga, Chule Von Wernich, Ulises Bueno, Bersuit Vergarabat y Miguel Mateos.



También estarán bandas locales como La Cantada, Ahyre, Diableros, Jujeños, Coroico, Maxi Pardo, Dj An Fontan, La Yugular, InPulso Company, Trueno y su encuentro, Canto del Alma, Nico Tuchi, Tranca Balanca, Dj Treekoo, La Coni, Maxi Gil, entre otros.



La lista de los encargados de revivir el carnaval norteño junto a los Tekis aún no está cerrada, dado que,, según indicaron, se espera la confirmación de otros artistas de diversos géneros.



Finalmente, al poner en valor que el espectáculo “viene recargado” y con “grandes despliegues con más de 30 artistas de primer nivel”, anticiparon que esperan “superar” la convocatoria alcanzada en años anteriores, congregado a más de 20 mil personas por noche.



Los interesados en asistir pueden encontrar toda la información del Festival en la página www.elcarnavaldelostekis.com.ar; y en las redes sociales Facebook e Instagram: @carnavaldelostekis, o bien en la web www.fullticket.com.ar.



El Carnaval es una celebración milenaria que existe en todo el mundo y en diversas regiones del país, y que en Jujuy se vive de manera especial conjugando creencias, mitos, color, baile, fiesta y expresiones que se renuevan año a año y conservan esta singular tradición.



El Carnaval de los Tekis nació en 2005, en la localidad de Humahuaca, posteriormente y por varios años se realizó en la ciudad de Tilcara, para luego trasladarse a la capital provincial donde durante los festejos carnestolendos del 2020 se reeditará una vez más.