Claudio Alessio, la mente que propone el juego como el inicio de la innovación

En un rincón de la casa de Claudio hay desparramados papeles, plastilina, cartón y cinta. Puede parecer un desorden, pero bajo el manual de Claudio, eso es un proceso. Son pedazos de pasos y errores, las muestras más concretas del aprendizaje.

En época de cuarentena por el coronavirus, Claudio, que trabaja en el Instituto de Informática de la Facultas de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan y es docente en el Colegio San Pablo, convirtió el encierro en una oportunidad de redescubrir su casa junto a su hijo Santi, de 5 años. Como el mundo entre esas paredes se volvió tan vasto, tuvieron que recorrerlo y como en toda aventura, necesitaron de un diario de exploración para dejar constancia de los insectos que ven y las semillas y plantas que descubren en su patio. Esta actividad la compartió con otros papás para brindarles una alternativa de entretenimiento, pero por sobre todo una oportunidad de crear un espacio de creación.

Una de las hojas del diario que fabricó en cuarentena. Foto: Gentileza de Claudio Alessio

La iniciativa un diseño para Maco, un personaje de ficción creado por Claudio, surge como la evolución de estos diarios. Consiste en propuesta abierta a chicos de entre 4 y 15 años que tiene como objetivo diseñar un prototipo que le brinde una solución a Maco. Maco es un jardinero solar, el riega las flores que hay en Mercurio pero al estar tan cerca del sol, sus zapatillas tienden ha derretirse.

Los chicos pueden mandar un dibujo junto a la explicación del funcionamiento del dispositivo. Los que participen tendrán la oportunidad de recibir una animación de su solución. El ganador tendrá una maqueta y un prototipo de su creación. Para participar hay tiempo hasta el 1 de junio.

El primer diseño que recibió la iniciativa de Cofedidores. Foto: gentileza de Claudio Alessio.

Con esta experiencia Claudio, de 38 años, comparte su visión del mundo y el trabajo que realiza.

-Un niño también puede diseñar, y entender que no solo es un dibujo sino que eso es un concepto. Es una buena manera de proponerle a niños y adolescentes que entiendan desde un punto empático la necesidad que puede tener el otro y proponer una solución a eso-

Bajo los principios de observación, fabricación, exploración y creación forma Cofedidores, un espacio para compartir iniciativas similares a un Diseño para Maco.

-El objetivo final del aprendizaje es expresarse y trascender. Si no hay lugar para explorar, para experimentar el paso de expresión o trascendencia no llega. Seguimos proponiendo experiencias de aprendizaje como unir con flechas, rellenar huecos vacíos con palabras específicas y en realidad son experiencias de aprendizaje desapasionadas porque no te dan lugar para involucrarte. Mi propuesta viene de ver niños jugando-