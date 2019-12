Coalición Cívica ratificó que no avalará proyectos de "emergencia" que den "atribución excepcional"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI adelantó hoy que "no acompañará" proyectos de leyes de emergencia que otorguen al Poder Ejecutivo Nacional "atribuciones excepcionales que vulneren la Constitución Nacional".



"No hemos votado, ni votaremos nunca, poderes especiales para ningún Gobierno. La CC ARI tiene una posición histórica sobre este tema y no la va a modificar. Así lo demuestra la conducta y el voto de Elisa Carrió y de sus diputados a lo largo de toda la historia del partido", sostuvieron los socios minoritarios de Juntos por el Cambio.



En ese sentido, aclararon: "Durante los cuatro años de gobierno de Juntos por el Cambio no pidió ni prorrogó ningún tipo de emergencia, pese a que el oficialismo no tuvo mayoría en ninguna de las Cámaras".



"El Congreso se encuentra en condiciones de sesionar y debatir", agregaron los diputados liderados por Carrió a través de un comunicado de prensa.



La advertencia de la Coalición Cívica llega luego de que sus socios en Juntos por el Cambio -la UCR y el PRO-, anticiparan que darán quórum para debatir las emergencias que envíe el gobierno de Alberto Fernández en los próximos días.



Desde los dos principales bloques del ex Cambiemos también dijeron que analizarán los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo para ver si los votan o no, pero la instancia ya fue resuelta por la Coalición Cívica con esta negativa.