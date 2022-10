La ministra de Educación, Cecilia Trincado, confirmó este miércoles que probablemente se dé un nuevo aumento para los colegios privados en el mes de noviembre. En ese sentido, destacó que todavía no hubo una autorización para el incremento.

En diálogo con Estación Claridad, la funcionaria provincial afirmó que los porcentajes de este nuevo incremento a las instituciones educativas privadas se fijaran en los primeros días del mes de noviembre. Sin embargo, se espera una autorización desde el Ministerio de Educación en medio de un contexto de inflación.

Cabe destacar que los colegios privados de la provincia deben contar con la autorización oficial para subir sus tarifas y esta revisión se da por trimestre. La última actualización se había dado durante el mes de julio. Por este motivo, las autoridades se preparan para analizar lo que corresponde al trimestre de agosto a octubre, donde se contemplarán los aumentos salariales dados a los docentes que son el elemento más importante en el esquema de gastos a los docentes. Es decir, que es de esperar que se autorice en noviembre un fuerte incremento.

La cartera educativa habilita un rango de porcentajes de actualización de valor de las cuotas, que las instituciones pueden aplicar libremente, de acuerdo a su criterio y necesidades. Esto quiere decir que pueden aumentar entre el mínimo y el máximo o no aumentar nada, pero no una cifra superior dictada por el Gobierno. La funcionaria señaló que todavía no está resuelto de cuánto será el nuevo aumento que permitirán.

Finalmente, Trincado manifestó que en el caso de que los padres detecten algún aumento durante los días que quedan de octubre, deben recordar que no están autorizados y que deben plantear las dudas o reclamos a los representantes legales de cada institución educativa. Si no se llega a un acuerdo, el planteo lo pueden hacer en la cartera educativa, en la Dirección de Educación Privada. "Puede ser que haya habido alguna confusión o esperaban que sucediera el aumento, pero no será este mes", cerró.