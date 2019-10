Coleoni: "Siempre es importante sumar", defendió el DT de Central Córdoba

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, Gustavo Coleoni, defendió el hecho de “sumar” y valoró el empate 2-2 que obtuvo esta tarde ante Arsenal, en Sarandí, por la undécima fecha de la Superliga.



“Siempre es importante sumar. Nos queda el sabor amargo porque dos veces no pudimos sostener la diferencia. Pero después de todo el empate está bien”, consideró el director técnico del elenco 'ferroviario'.



Pese a la contrariedad que pudo haberle ocasionado el resultado, el DT expresó su satisfacción por el hecho de que “el equipo demuestra ser competitivo”.



“Tenemos que hacernos más fuerte de locales, para intentar sumar y alejarnos de la parte baja de la tabla”, remarcó el ex entrenador de Santamarina de Tandil, Talleres de Córdoba y Ferro, entre otras instituciones.



Central Córdoba, que reúne 12 puntos en la clasificación aunque todavía no pudo abandonar la 'zona roja' del descenso, recibirá el lunes a Vélez Sarsfield, desde las 21.10, por la duodécima jornada.