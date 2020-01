Colombia: develaron un supuesto plan para atentar contra Timochenko, el líder del partido FARC

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Policía de Colombia informó hoy que desbarató un plan de disidentes del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC para atentar contra el antiguo jefe de esa organización guerrillera y actual líder del partido político resultante, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.



El comandante de la Policía, general Oscar Atehortúa, relacionó el frustrado plan con los ex comandantes de las FARC Luciano Marín, alias Iván Márquez -que fue el principal negociador del acuerdo de paz- y Hernán Velásquez, alias El Paisa.



Atehortúa afirmó en conferencia de prensa que efectivos de la Policía abatieron ayer a dos guerrilleros que iban a atentar contra Timochenko, en una ruta que comunica los departamentos Valle del Cauca y Quindío, en el eje cafetero.



Agregó que los guerrilleros -a quienes identificó como Carlos Ricaurte, alias Guambi, y Gerson Morales, alias Conejo o Kaleth- cayeron en un enfrentamiento ocurrido cerca de una finca donde se encontraba Timochenko.



Subrayó que “habían recibido instrucción militar directa por Iván Márquez y El Paisa, específicamente en zona venezolana, para la ejecución de este acto terrorista” y tenían “conocimiento de los dispositivos de seguridad que Londoño tenía en ese momento”.



Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido creado con la misma sigla para suceder tras ese acuerdo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que conservó a Timochenko como líder, dijo que no tenía “confirmación” del supuesto plan para atentar contra su jefe.



Iván Márquez y El Paisa forman parte de la veintena de ex jefes guerrilleros que el 29 de agosto pasado anunciaron que retomaban la lucha armada debido a lo que juzgaron como falta de garantías para la implementación del acuerdo de paz.



En mayo pasado, el senador de FARC Carlos Antonio Lozada reportó que 114 guerrilleros desmovilizados habían sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, y la ONU informó el 31 de diciembre pasado que solo en 2019 fueron asesinados 77.