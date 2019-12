Colombia recuerda al joven Dilan Cruz un mes después de su asesinato a manos de policías

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La calles céntricas de Bogotá fueron ocupadas en las últimas horas por manifestantes que recordaron al joven Dilan Cruz, asesinado el 25 de noviembre por un disparo en la cabeza ejecutado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante una manifestación contra el gobierno.



El punto final de encuentro fue la zona céntrica de la ciudad, donde dos días antes de su muerte el joven de 18 años resultó herido en su cabeza por una ráfaga de perdigones que disparó la Policía.



"Los chicos estaban pacíficos, no estaban haciendo nada malo, estaban en una fiesta, estaban felices, estaban tocando las cacerolas y el Esmad se acercó muy agresivo a arrojar cosas", relató a la agencfia de noticias EFE Cecilia, una mujer que asistió al homenaje que le realizaron a Cruz, el símbolo de las protestas.



La mujer, que no pudo evitar las lágrimas, señaló que vio cómo el cuerpo policial disparó a los jóvenes, lo cual tachó de dramático pues cree que el estudiante "no merecía ser asesinado de esa manera tan cobarde".



"Estoy aquí porque desde ese día no he podido tener un minuto de paz tras ver cómo asesinaron a un niño, que a los 18 años se es un niño lleno de sueños, de esperanzas", dijo.



Según informó en noviembre el Instituto de Medicina Legal que consideró el caso como "homicidio" violento, Cruz murió por el disparo de una escopeta calibre 12 cuya munición llevaba una bolsa con "múltiples perdigones de plomo".



En la calle se instaló una improvisada tarima donde una banda, cuyo baterista es el abuelo de Cruz, interpretó canciones en honor al joven, como una que decía "Dilan, tu recuerdo está aquí".



También artistas dibujaron en una gigantesca lona puesta en el suelo la cara del estudiante, bajo la cual pusieron su nombre y la palabra "Presente".



El homenaje, convocado por los familiares de Dilan, también fue aprovechado por los manifestantes para pedir el desmonte del Esmad que es uno de los trece puntos que el Comité del Paro, promotor de las protestas, reclama al gobierno.



Muchos de los manifestantes llevaban un cartel que decía "#ColombiaSinEsmad" y la foto de un supuesto miembro de ese cuerpo policial en el que en lugar de su rostro aparecía una calavera.



Otros llevaban un papel blanco en sus ojos que decía "No más Esmad" en referencia a las personas que han perdido la visión por la violencia policial.



Desde el 21 de noviembre, miles de colombianos se congregan en las calles de las principales ciudades del país para manifestarse en contra de la política económica y social del presidente Duque.