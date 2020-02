Colón presentará dos cambios para enfrentar a Banfield

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Colón, con la obligación de ganar para no entrar en la zona roja del descenso, presentará dos cambios para enfrentar a Banfield, este domingo a las 19.40, en el estadio Brigadier Estanislao López, de Santa Fe, con arbitraje de Ariel Penel, por la 18va fecha de la Superliga.



Los 'sabaleros' perdieron en sus últimas tres presentaciones, lo que agravó su magra campaña en el actual certamen. Por eso, tras la última derrota con Central Córdoba (0-1), en Santiago del Estero en la jornada pasada, el técnico Diego Osella dispuso cambios ofensivos para darle mayor profundidad al equipo.



Saldrán de la última formación los delanteros Mauro Da Luz y Braian Galván para que ingresen Fabián Chancalay, que jugará algo más retrasado por el extremo derecho, y el colombiano Wilson Morelo, respectivamente.



Aunque no habría que descartar un tercer cambio, que se daría en defensa con el posible debut del zaguero Bruno Bianchi por Emanuel Olivera. Pese al poco tiempo que tiene en el equipo, el ex defensor de Atlético Tucumán, el entrenador confía en su capacidad y lo lanzaría al ruedo. Mientras que otro de los refuerzos, el delantero Brian Fernández estaría en el banco de suplentes.



De este modo, la alineación de Colón sería con Leonardo Burián; Alex Vigo, Olivera o Bianchi, Rafael García y Rafael Delgado; Chancalay, Fernando Zuqui, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Luis Miguel Rodríguez y Morelo.