Colón se lo dio vuelta a 9 de Julio y manda en soledad

Se completó la fecha 12 del Torneo de Verano de Liga Sanjuanina de Fútbol con seis juegos disputados en la tarde de este martes, estando el juego más importante en el este provincial, ya que ahí se jugaba el duelo de uno de los punteros como Colón y el escolta como 9 de Julio, quedándose con la victoria el líder por 3 a 2.

Colón que había sido alcanzado en lo más alto el viernes por San Martín tras vencer en el clásico a Desamparados, derrotó como visitante a 9 de Julio por 3 a 2 con goles de Hernán Rodríguez, Guillermo Pereyra y Carlos Méndez, mientras que para el local marcaron, Marcos Quiroga y Martín Ozan. El equipo dirigido por Ernesto Fullana lo fue perdiendo durante todo el partido, incluso terminó con diez hombres por la expulsión de Ramón Ávila. Pero en la parte final lo dio vuelta y pudo festejar la victoria, ser el único puntero y estar muy cerquita de clasificarse a la semifinal del Torneo de Verano.

MIRÁ TAMBIÉN El Gimnasia de Maradona goleó a Newell´s en Rosario

Por su parte, en Villa Krause, Unión y Atenas no se sacaron ventajas e igualaron 1 a 1. El gol del Azul fue de Gerardo Pinto, mientras que para el Mirasol anotó Pedro Terrero.

Mientras que Carpintería derrotó a Trinidad 3 a 1 con goles de José Campos y Mauricio Carpino en dos ocasiones. Para el León descontó Matías Vera. De esta manera el Celeste del Sur se metió por el momento entre los cuatro que están consiguiendo la clasificación a semifinales y, además, si siguen por el camino victorioso en las últimas fechas, podría salvarse del descenso.

En tanto que en La Bebida, Rivadavia derrotó a Árbol Verde por 3 a 2 con goles de Ezequiel Tejada, David Cano y Gabriel Montenegro, mientras que para el Verdolaga descontó, Nahuel Agüero y Jesús Hermoso. El arbolino continúa en zona de descenso.

MIRÁ TAMBIÉN Con dos goles de Messi, Barcelona aplastó a Valladolid y recuperó la punta

Mientras que en Pocito, Alianza le dio un duro golpe al Deportivo Aberastain tras derrotarlo por 3 a 0 con dos goles de Fabricio Illanes y uno de Fabricio Cáceres. En el Naranja presentó la renuncia el técnico Carlos Cuenca, aunque aseguró que es por problemas familiar y no de resultados.

Por último, en La Boutique de Chimbas, Del Bono derrotó a Villa Obrera por 3 a 1 con goles de Facundo Garcia, Ricardo Avila y Walter Toledo. Descontó para La Villa Agustín Mercado.

Así se jugará la fecha 13°

Sábado

Marquesado vs Unión

Trinidad vs Rivadavia

Colón vs Desamparados

Árbol Verde vs Peñarol

San Martín vs Villa Obrera

Domingo

Atenas vs 9 de Julio

Alianza vs Carpintería

Del Bono vs Aberastain

POSICIONES

PROMEDIOS