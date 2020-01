Combaten un importante incendio forestal en el oeste cordobés

Varias dotaciones de bomberos, con la colaboración de un avión hidrante, combatían hoy un incendio de considerables dimensiones en una zona de montaña cercana a la localidad cordobesa de Salsacate, informaron autoridades provinciales, que descartaron riesgos en la zona de viviendas.



El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofe, Claudio Vignetta, contó a Télam que hay “una línea de fuego de 400 metros, por lo que están trabajando 65 bomberos y el avión hidrante” del Plan Provincial de Manejo del Fuego.



“Es una zona de mucha dificultad para trabajar, no de difícil acceso pero sí con pendientes muy importantes; no queremos que se lesione ningún bombero”, agregó el funcionario provincial.



Además, Vignetta comentó que “no hay riesgos de interfase, por lo que no hay riesgo de viviendas”, pero remarcó que están trabajando con "un calor muy intenso que no favorece a los bomberos”.



Salsacate es una localidad del departamento Pocho entre San Carlos Minas y Villa Cura Brochero, a unos 170 kilómetros de la capital provincial.