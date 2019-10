Combates en la ciudad siria controlada por los kurdos a pesar del alto el fuego

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Varios enfrentamientos se produjeron hoy en la ciudad fronteriza de Ras al Ain, en el noreste de Siria y centro de la lucha entre Turquía y las milicias kurdas, que acusaron a Ankara de violar el alto el fuego de cinco días que entró en vigor anoche. "Turquía está violando el acuerdo del cese de hostilidades atacando la ciudad desde anoche", dijo el portavoz de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), Mustafa Bali, en la red social Twitter. "A pesar del acuerdo de parar el combate, ataques aéreos y de artillería continúan alcanzando posiciones de combatientes, asentamientos civiles y el hospital de Ras al Ain", añadió el portavoz. Ayer, Estados Unidos y Turquía llegaron a un acuerdo que incluye el establecimiento de una "zona segura", de la que se retirarán en no más de cinco días las fuerzas kurdosirias de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), una tarea conjunta contra el Estado Islámico (EI) y la decisión de EEUU de no imponer nuevas sanciones. Los anuncios los hizo el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, tras una reunión de cuatro horas con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara, en la que participó también el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo. Sin embargo, fuentes de esta alianza militar kurdo-siria confirmaron que las fuerzas turcas y rebeldes proturcos continuaron disparando durante la madrugada y la mañana sobre Ras al Ain, una de las primeras ciudades sobre las que Ankara lanzó su ofensiva el pasado día 9 de octubre. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en tanto, apuntó que hay "combates" entre las FSD y las facciones rebeldes sirias respaldadas por Ankara en un intento de avanzar en la zona, informó la agencia de noticias EFE. Este es el primer día de alto el fuego tras el acuerdo alcanzado el jueves entre Ankara y Washington que prevé la retirada de las YPG a las que Turquía considera "terroristas". El presidente Erdogan negó que sus tropas sigan atacando a las milicias kurdas y rechazó la acusación de haber violado el alto el fuego pactado tras las presiones de Estados Unidos. "No hay combates. Eso es todo desinformación. No presten atención. Reforzaremos los pasos que hemos dado hasta ahora", dijo Erdogan en un encuentro con la prensa turca en Estambul. Periodistas locales desplazados a la zona fronteriza confirmaron que desde la ciudad turca de Ceylanpinar, situada al otro lado de la frontera con Ras al Ain, se puede ver una columna de humo y se escuchan algunos disparos de artillería. La violencia en la zona creció a partir de la decisión de Washington de retirar sus tropas, aliadas de las YPG, lo que dio paso a una inmediata ofensiva turca para expulsar a las milicias. Turquía y Estados Unidos acordaron que "colaborarán en la lucha contra el EI y a favor de los derechos humanos y la protección de grupos religiosos y étnicos", según dijo Pence. Washington se comprometió además a no imponer nuevas sanciones a Ankara y a dejar sin efecto las ya aplicadas en la medida que el entendimiento avance según lo acordado.