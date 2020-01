Comenzaron a reunirse para la sentada en reclamo de Justicia por Fernando, en Recoleta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Vecinos, amigos y familiares del joven Fernando Báez Sosa comenzaron a reunirse y aguardan el inicio de la marcha pacífica para reclamar justicia que esta tarde, desde las 18.30, se realizará frente a la puerta de su casa, en el barrio porteño de Recoleta, mientras colocan flores, velas y carteles alusivos.



Fernando fue asesinado el sábado 18 de enero por 10 rugbiers a golpes de puños y patadas a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, y están acusados de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”.



"Estamos indignados, consternados y dolidos por el ataque brutal de estos muchachos. Es un síntoma de nuestra sociedad toda esta violencia", aseguró a Télam Claudia Lugea, vecina y organizadora de la marcha.



“Lo conocí de pequeño, era un chico estudioso. Su papá le exigía porque sabía que podía dar mucho. Estaba haciendo el CBC de abogacía. Era un chico muy bueno, saludaba a todos sus vecinos con un beso", retrató Lugea a Fernando.



"Pedimos justicia, que esto no se cierre, que se llegue en profundidad esta causa, que no sea un rejunte de expedientes, que se aceleren los plazos porque está demostrado quiénes son los culpables", agregó.



En la puerta de la casa donde vivía Fernando, en un edificio ubicado en la avenida Pueyrredón 1879, amigos y vecinos colocaron flores y fotos con la cara del joven asesinado.



"Somos los que intentamos frenar las patadas que le dieron a Fer. 44 millones de personas con ustedes", afirman desde uno de los carteles ya instalados en la zona.



Pasadas las 16.30, el tránsito todavía no fue cortado en el cruce de Pueyrredón y Peña, frente al sanatorio Anchorena.



Algunas personas pasan por la puerta y se acercan a asociarse en el dolor con los vecinos que ya comenzaron a concentrarse en el lugar.



En un momento de la tarde, previo a esta marcha de silencio, Télam pudo ver a un primo y a una tía de Fernando salir llorando del departamento y se marcharon sin formular declaraciones a la prensa.



Según contaron vecinos, tíos, primos y otros familiares de Fernando, vinieron especialmente desde Paraguay para acompañar a la familia en este momento de dolor.