Comenzó a deliberar la 57ª asamblea de Adepa en Termas de Río Hondo

“Estamos atravesando un marco económico y social extremadamente difícil para la sociedad argentina en su conjunto. Todos sabemos que las crisis económicas se agudizan aún más en nuestro sector, por la enorme elasticidad que tiene la publicidad frente a la macro, a lo que se suma la retracción del consumo de medios pagos, ya golpeada por el cambio tecnológico. Todos sabemos que una caída del PBI se multiplica exponencialmente en los ingresos de los medios”, señaló Martín Etchevers, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en su informe de gestión al comienzo de las deliberaciones de la 57ª Asamblea General de la entidad, que sesionará hasta mañana en la ciudad de Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero.

“Las recesiones y las espirales inflacionarias afectan a nuestros lectores y a las empresas que pautan. Y a esto se le suma la propia crisis del modelo de negocios de nuestra industria, que es mundial y afecta a los medios de toda escala”, agregó Etchevers ante directivos y representantes de medios de todo el país reunidos en el auditorio del hotel Amerian Carlos V.

El presidente de Adepa destacó que a pesar de este dato negativo, el desarrollo profesional de los medios argentinos se dio en un clima de libertad que merece ser destacado. “Existieron episodios de intolerancia o de incomprensión de la labor de la prensa –tanto a nivel judicial, como en la política y en las calles, pero creo que podemos decir que constituyen tristes excepciones dentro de un marco institucional de respeto a la diversidad de opiniones, de convivencia con el disenso y la crítica, y de mejora de estándares en rubros como la información pública o la distribución de la pauta”, explicó.

En su informe ante los asambleístas reunidos en Santiago del Estero, el presidente de la entidad enumeró y explicó las acciones institucionales realizadas desde fines de 2018 y a lo largo de 2019, entre las cuales se destacó la búsqueda de soluciones a los temas de sustentabilidad de la industria, trabajando con los tres poderes del Estado y con toda la clase política en propuestas concretas.

Adepa, junto a otras entidades de la prensa escrita y digital, conformó este año una mesa de trabajo en temas de la industria editorial y digital en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Producción. “Allí, tratamos todos los temas que hacen a esta agenda de sustentabilidad, así como las necesarias reformas que necesitamos lograr para renovar nuestros planteles profesionales y seguir apostando al periodismo de calidad”, reseñó Etchevers.

En tal sentido, Adepa logró un paso importante a fines del año pasado, con la ley de presupuesto 2019, donde se le dio cumplimiento a una demanda histórica de nuestro sector, como fue la reducción a tasa cero del IVA en el precio de tapa de las ediciones impresas. “Fue un gran logro para nuestra industria”, dijo el presidente de Adepa.

Otros temas de la agenda de sustentabilidad enumerados por el presidente de la entidad, la extensión del plazo de validez del certificado habilitante de los proveedores del Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO); la posibilidad de contar como industria de un programa simplificado y acelerado de aportes del Programa de Recuperación Prroductiva, REPROS, como asistencia salarial; el proyecto en torno a las jubilaciones anticipadas en la industria gráfica; y la inclusión de la obligación de pautar un porcentaje de la publicidad electoral en nuestros medios digitales, en el proyecto de reforma de la ley de financiamiento político.

“Para este último tema, la entidad realizó numerosas reuniones con todos los partidos, autoridades de la Cámara Nacional Electoral y otros referentes. Fue un verdadero logro y un precedente a nivel mundial, que ya tuvo su primer impacto en las PASO de agosto, y que esperamos continúe mejorando en las elecciones de octubre, así como en los próximos procesos electorales”, enfatizó Etchevers.

El presidente también hizo alusiones a otros temas de la agenda de trabajo institucional, como el desarrollo de un área específica vinculada con la propiedad intelectual de los contenidos informativos, la defensa de los derechos de autor en el ámbito digital y el rol de plataformas e intermediarios. “Como lo demuestra el complejo debate en el Parlamento Europeo, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, este no es un tema de simple resolución. Los medios invertimos, y mucho, en la producción de contenidos propios. Contenidos nacionales que dan trabajo a periodistas, fotógrafos, columnistas, dibujantes, infógrafos, diseñadores, trabajadores gráficos y expertos en disciplinas digitales”, explicó.

En este sentido, este año, Adepa estuvo trabajando con el Centro Administrativo de Derechos Reprográficos en la Argentina (CADRA), la asociación civil sin fines de lucro, integrada por autores y editores de libros y otras publicaciones, que protege y gestiona colectivamente los derechos de autor en el país, para que los medios asociados se vinculen individualmente a esa entidad, y para que CADRA les pueda gestionar el cobro de derechos de autor por el contenido informativo ante diversas empresas e instituciones que usan nuestros contenidos sin derechos, tanto públicas como privadas.

A mitad de año ya comenzaron los medios a sumarse a CADRA, que además incluyó a un integrante de Adepa en su Comisión Directiva.

Otros temas institucionales reseñados por Etchevers fueron la inauguración de un evento específico, Marcas de Verdad, que apunta a resaltar la importancia de las marcas periodísticas, tanto impresas como digitales, para posicionar los mensajes de los anunciantes; la creación de un área de Diversidad, para seguir de cerca las políticas de diversidad en las empresas en general y en los medios en particular; la vigencia de los Premios Adepa al Periodismo y el Gran Premio de Honor de Adepa, que este año fue otorgado a la Convención Constituyente de 1994; y el desarrollo de una ambiciosa agenda de capacitación y formación profesional.

El foco en el escenario político y económico

Tras el discurso de Etchevers, los periodistas y analistas Guillermo Kohan e Ignacio Zuleta mantuvieron una charla sobre los escenarios político y económico, moderados por el prosecretario de redacción del diario El Liberal, Rafael Fano.

El periodista de Radio Mitre y La Nación + trazó un agudo análisis del estado de la economía, y señaló que “no hay poder político en la Argentina y nadie invertirá donde no se sabe quién manda”. Kohan agregó que “la Argentina ha estado muchas veces en el fin del mundo. Es evidente que estamos en una flor de crisis financiera. Los desajustes de los últimos diez años, la administración Macri, y la crisis política, generó una corrida financiera y un desajuste fiscal. Esto genera mucha incertidumbre. Con Macri y sin Macri”.

En el marco del escenario electoral de cara a las presidenciales de octubre, el periodista de Radio Mitre destacó que “Alberto carga con el veraz de lo que fue la última etapa de Cristina Kirchner, donde existía el cepo, la falta de inversión. Una pesadilla que se le repite a Macri en el final de su gobierno. Un escenario muy complicado”.

“No hay poder político en el presente. No se sabe quién manda. Y nadie trae plata a un lugar donde nadie sabe quién manda. El presidente no tiene poder político. Lo que hace es atajar los penales. ¿Cuánto hay en las reservas? Hoy parece que las reservas alcanzan para respaldar las deudas en dólares. El pasado y el presente generó una tormenta perfecta. Los servicios están dolarizados. No es lo que debería corresponder sino porque se nos destruyó la moneda. Es en esta tragedia en la que está terminando Macri. Un escenario muy complicado”, dijo Kohan.

Luego fue el turno del agudo análisis político de Ignacio Zuleta, quien centró su reflexión en los principales datos que surgieron de las elecciones de agosto pasado. “Las campañas políticas no lograron cambiar la tendencia estructural del voto. Lo que ocurrió el 11 de agosto es una ratificación del peronismo y también una ratificación del voto no peronista que es un tercio de la Argentina, y eligió a Macri. Cuando el peronismo no se une, se le puede llegar a ganar. La novedad de este round es la unidad del peronismo, que es lo más novedoso de estos cuatro años”, señaló.

El columnista de Clarín también detalló que en agosto no hubo una elección y consideró que la contienda está abierta, porque no hubo competencia entre fuerzas políticas. Zuleta se enfocó también en la disputa de poder dentro del peronismo. “Es la liga de gobernadores que lidera Schiaretti, que gobierna el mayor distrito del país dentro del peronismo luego de Buenos Aires. Ese sector se dio cuenta que si no se unía iba a perder. La bajó a Cristina Fernández, lo bajó a Schiaretti, hizo la amenaza de listas cortas en algunas provincias. Todos los sacrificios los hizo el peronismo para no cargar con la cadena de derrotas que viene sufriendo desde 2009”.

Emilio García Ruiz y la innovación del Post

Por la tarde, las actividades de la 57ª Asamblea de Adepa, continuaron con una exposición magistral del editor digital de The Washington Post, Emilio García-Ruiz. En su exposición, García Ruiz se explayó sobre la estrategia digital de uno de los medios más emblemáticos del mundo. “Si queremos lograr más suscripciones, los medios debemos crear una relación de amor con nuestros lectores”, expresó.

Ante un auditorio colmado con invitados y estudiantes de universidades de Santiago del Estero y Tucumán, que siguió con atención los conceptos del periodista, García-Ruiz dijo: “La misión más importante de los periodistas es contar la verdad, haciendo hincapié en historias importantes, contundentes y usando la tecnología”.

El editor del Post también destacó los aspectos en los que se ven grises en la profesión y en la industria, apuntando la complejidad que surge hoy en el modelo de negocios de la prensa en todo el mundo. “Por eso tenemos que resignificar nuestra estrategia de innovación y utilizar todas las herramientas actuales con las que todos los periodistas cuentan: videos, fotos, textos, infografías, audios y mapas, para llegar a las audiencias con las historias.

“En este proceso de cambio constante, resaltó en que serán las nuevas generaciones de periodistas los que impulsen a aquellos viejos de la profesión. Será esa unión la que haga la diferencia en la calidad informativa”, señaló.

“Lo fascinante e importantes es más difícil, pero es lo que los lectores terminan eligiendo. ¿Cuánto de nuestro contenido es fascinante e importante, y cuánto lo hacemos por obligación? Cuando entendamos esa diferencia ganaremos a nuestros lectores.”, enfatizó.

Panel sobre La diversidad en los medios

Al cierre de la primera jornada de la Asamblea de Adepa, se realizó un panel sobre políticas de diversidad en los medios, donde participaron Bárbara Read, subdirectora de La Mañana, de Formosa; Nora Veiras, directora de Página 12; Nidia Povedano, directiva del diario Río Negro; Mariana Iglesias, editora de género del diario Clarín; y Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Córdoba.

Read resaltó la importancia de las capacitaciones y el coaching dentro de las redacciones en temas de diversidad, tanto como la implementación de políticas de género en la estructura de la empresa. “Hay que hacer un camino de deconstrucción”, destacó. “Es tiempo de tener predisposición para despojarse de prejuicios”, afirmó Read.

Veiras por su parte relató las experiencias de Página 12 con los suplementos Las 12 y Soy, que están a la vanguardia del desarrollo activo de políticas de diversidad en los medios argentinos. El primero tiene ya 21 años, y el segundo más de una década. “No es sencillo cambiar la matriz de formación, es un desafío”, explicó. “El lenguaje inclusivo, es un proceso que no se puede imponer, si se da se tiene que ir naturalizando”, y advirtió. “En el desarrollo de los medios de comunicación todavía falta tomar en cuenta que las mujeres podemos hablar de todo y no solamente de temas de género, y para que seamos las mujeres las que integren en igualdad la misma agenda que los varones, en temas que nos incumben a todos”.

Povedano, integrante de la Comisión de Diversidad de Adepa, analizó la situación actual de los medios en nuestro país en el desarrollo de esta agenda. “La estrategia de los medios tiene que cambiar antes de que el cambio nos alcance y nos demuela. Cubrir espacios de diversidad dentro de las empresas da buenos resultados y es un buen negocio”, explicó.

A su turno, Mariana Iglesias, desde junio a cargo del área de edición de género de Clarín, destacó que “es importante que los medios nos demos el espacio para profundizar, es decir, espacio y aire, para saber por qué suceden los femicidios”, señalando la espectacularización que existe en muchos medios sobre este tema. Iglesias destacó la importancia de cuestiones de género en la redacción, “esperamos que en todas las secciones de los medios haya una perspectiva de género”.

Por último, Jornet, integrante también de la Comisión de Diversidad de Adepa, detalló las iniciativas que está llevando adelante La Voz para equilibrar su cobertura informativa, en particular en el uso de fuentes y de columnistas. También en el uso de lenguaje respetuoso de los derechos de las mujeres y de la minorías. Y apuntó: “tenemos que colaborar desde los medios en ayudar a romper el techo de cristal para que más mujeres lleguen a cargos de responsabilidad”.

La agenda de la Asamblea

Mañana, viernes 20 de septiembre, continuarán las deliberaciones de la Asamblea de Adepa, con la elección de las autoridades para el Consejo Ejecutivo para el período 2019/2020, y actividades de capacitación sobre podcast a cargo de Fernando Subirats, director de Radio Nacional, y Gastón Roitberg, secretario de redacción de La Nación; sobre el uso de Google Analytics, a cargo de Valeria Arlanti, ejecutiva de cuentas de Google Argentina; sobre Google y el ecosistema de los medios: oportunidades y desafíos, con Eleonora Rabinovich, directora de Políticas y Asuntos de Gobierno de Google Cono Sur; y un repaso de estrategias locales de reader revenue, con Mauricio Rucci, coordinador de Tecnología de La Voz, Córdoba; Federico Turpe, director digital de La Gaceta, Tucumán; Chani Guyot, director de Red/acción; Gastón Roitberg, Secretario de Redacción de La Nación; y Celeste González, editora y líder del proyecto de membresía en Página 12.