Comenzó a funcionar el sistema de videollamada del Cisem 911 para hechos de inseguridad

Este lunes se dio puso en funcionamiento el sistema de videollamada que los sanjuaninos podrán mantener con el personal del Cisem 911 en caso de una emergencia. También se largó la app "Cisem 911". La implementación de este sistema fue adelantado en febrero pasado por DIARIO HUARPE, dónde el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, detallaba como funcionaria. Ahora, en este acto, también se firmó un acuerdo para la prueba piloto de la app con el Sindicato de Peones de Taxis.

Los funcionarios que estuvieron presentes en el lanzamiento. Foto: Sergio Arancibia / DIARIO HUARPE.

El subdirector del Cisem, Guillermo Reinoso explicó que, a partir de este lunes, ya está en funcionamiento el sistema de videollamadas hacia las oficinas del Cisem. Según afirmó, una vez que la persona damnificada de algún delito o bien, algún testigo, llame al 911, el despachante podrá enviar un link a través de mensaje de texto para unirse a la videollamada.

Guillermo Reinoso tuvo a su cargo la explicación de ambos sistemas. Foto: Sergio Arancibia / DIARIO HUARPE.

Es decir, si alguien es víctima de algún crimen o bien, lo está presenciando, puede llamar al 911 e inmediatamente el operador le enviará un link para poder iniciar la grabación. Esto servirá, posteriormente, como prueba para el sistema judicial. Las grabaciones, según indicó Reinoso, quedarán guardadas en el sistema por 30 días a partir del hecho delictivo.

El otro sistema que presentaron, distinto al anterior, es la aplicación para celulares del Cisem 911. En un primer momento, la app solo estará disponible para el uso de los peones de taxis. Según aclaró Reinoso, el objetivo es hacer una prueba piloto para ajustar el funcionamiento conforme a vayan surgiendo las diferentes necesidades. Para ello, las autoridades firmaron un convenio con el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de la provincia de San Juan.

Con respecto a esto, Munisaga indicó que a través de la aplicación, se podrá enviar mensajes y fotografías al operador, sin necesidad de mantener una llamada telefónica. Por el momento, solo está disponible en Android

Una demostración de cómo funcionará la app. Foto: Sergio Arancibia / DIARIO HUARPE.

Los funcionarios se refirieron a la posibilidad de que, tanto la videollamada como la aplicación, no consuman datos de internet particular. “En una primera etapa todavía no será gratuito, pero la gratuidad del sistema implica que las empresas de telefonía lo tomen como una emergencia y lo hagan gratis. Esto está en trámite, será expandido a la Nación y el ministro de seguridad ya lo ha tomado”, planteó el secretario Carlos Munisaga.

Carlos Munisaga, secretario de Estado de Seguridad y Orden Público. Foto: Sergio Arancibia / DIARIO HUARPE.

Entretanto se tramite la gratuidad de estos sistemas, la red que los cubrirá será la 3G, que actualmente es la que más cobertura tiene en la provincia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el gobernador Sergio Uñac se refirió al lanzamiento de estos dos nuevos servicios y destacó la decisión política de separar la seguridad del Ministerio de Gobierno. “Esto le da entidad a los servicios de prestación de seguridad para con los sanjuaninos”, dijo.

Sergio Uñac, gobernador de la provincia. Foto: Sergio Arancibia / DIARIO HUARPE.

“Esa decisión tuvo que ver con la implementación del sistema de flagrancia y el sistema acusatorio, hechos que tienen que ver con un trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado hemos logrado de dar vuelta una de las páginas más importantes de la historia judicial de la provincia de San Juan”, expresó el gobernador.

De este modo, quedan inaugurados ambos sistemas que darán lugar, conforme comentó el subdirector del Cisem, a la incorporación de la tecnología al sistema policial y que colaborará con los diferentes procedimientos judiciales a desarrollarse después del delito. Por un lado, la videollamada que ya está a disposición de los sanjuaninos que la requieran. Por otro, la aplicación que, primero será probada en los trabajadores de taxis, para luego expandirla poco a poco a toda la sociedad.