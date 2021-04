Comerciantes sanjuaninos prevén suspender a empleados si se implementa el horario de corrido

Tras los dichos de la titular del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral, en los que manifestó que los empresarios no tenían un motivo razonable para no sumarse al horario de corrido, los comerciantes salieron al cruce. El lunes por la noche se reunieron junto a la Federación Económica y los cinco centros comerciales del Gran San Juan y aseguraron que, en caso de que se implemente, están viendo la posibilidad de suspender a sus empleados.

“Si se implementa, van a suspender empleados medio día y sólo van a trabajar de 9 a 13 porque de 13 a 17 no se vende nada por el calor”, informó a DIARIO HUARPE el director de Comercio de la Federación Económica, Marcelo Vargas.

Según Vargas, las diversas cámaras de comercio consultaron a sus socios sus preferencias para el horario de atención al público y el 95% prefiere abrir en la mañana y en la tarde, de forma cortada.

Empresarios se reunieron junto a la Federación Económica y los cinco centros comerciales del Gran San Juan. Foto: gentileza Marcelo Vargas.

Moral sostuvo el lunes que el horario de corrido no afectaría a las ventas, lo que influye en ellas es que las personas no tienen dinero o no tienen la necesidad de comprar. No obstante, Vargas está en contra de estos dichos ya que asegura que en la siesta no venden nada. Incluso, actualmente muchos están abriendo las puertas a las 16 y los sanjuaninos recién van a comprar a las 19 o 19.30 debido a las altas temperaturas de la provincia.

Actualmente, en el comercio en todo San Juan hay unos 14.000 empleados, de ese número, la mayor parte está en Capital ya que son 5.000 y en Rawson donde suman 4.000. Muchos de ellos se verían afectados si se implementa el horario de corrido y los empresarios cumplen su amenaza.

“Nosotros vemos lo que le conviene al comerciante, el SEC tiene una posición caprichosa del horario de corrido”, dijo Vargas.

Algunos pedidos al Comité Covid

De la reunión que hubo el lunes por la noche surgieron dos pedidos que Vargas aseguró que realizarán ante el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, y al comité Covid para que haya definiciones. El primero de ellos apunta a los controles que hace el SEC en forma conjunta con efectivos policiales para controlar que se cumpla el cierre de los comercios establecido por Gobierno que es a las 20.

“No queremos que el SEC ande con la Policía porque no les corresponde”, indicó el director de Comercio de la Federación Económica.

Además, asesoraron a los comerciantes y les dijeron: “Mirna Moral -titular del SEC- no puede entrar a los locales. Si ustedes no quieren, el sindicato no puede entrar a los locales ni exigirles nada”. Si no cumplen con el horario de cierre establecido, desde el SEC pueden hacer la denuncia directamente ante Seguridad.

También, el Centro Comercial de Rawson solicitará al comité Covid que les permitan cerrar una hora más tarde. Esta solicitud viene después de un relevamiento que hicieron en ese departamento la semana siguiente al anuncio de las medidas debido al coronavirus. En él notaron que las ventas bajaron en un 40% por el nuevo horario. Lo que quieren es atender hasta las 21 al menos hasta el 15 de mayo ya que después comienzan los fríos.